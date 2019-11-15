Политика

ВедомостиВедомостиПутин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину. По словам президента, ситуацию может обострить поданный в ноябре иск «Нафтогаза» против «Газпрома».
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Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Коммерсантъ16:24

Путин напомнил, что Россия готова снизить Украине цену на газ

РИА Новости14:52

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

РБК15:31

Россия готова снизить Украине цену на газ. А может и перекрыть его вовсе

URA.Ru15:16

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

RT на русском14:40

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Известия15:29

«Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%». Путин о «полном контакте» с Зеленским

Телеканал 360°16:10
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Как говорится в письме главы Минюста: "В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE - это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности".
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Две дороги закрыли в Сахалинской области из-за снега

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РИА Новости 09:42
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Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

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Армия и оружие

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Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Кино

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Встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется

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