Политика

Rusvesna.suRusvesna.suПутин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году

Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса. По словам Путина, тогда перед руководством страны встала непростая задача: «не обрушить экономику и не свести к нулю накопления граждан».
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью
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РЕН ТВ01:40

Путин назвал рискованным свое обещание 2008 года, что кризис 1998 года не повторится

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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
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В Твери сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили ячейку международной террористической организации, члены которой финансировали боевиков.
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Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
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Челябинск получил право проведения фестиваля «Культурный код»

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