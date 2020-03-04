с чего всё началось

Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса. По словам Путина, тогда перед руководством страны встала непростая задача: «не обрушить экономику и не свести к нулю накопления граждан».

Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году

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