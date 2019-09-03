Экономика
РИА НовостиПутин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества
РФПИ ранее во вторник объявил, что вместе с дочерней инвестиционной компанией Банка развития Республики Монголия DBM Asset Management создаст совместный Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества. Соответствующее соглашение подписали в ходе визита президента РФ в Улан-Батор.
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Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
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Sport24.ru 06:15
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Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Финансы
Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,06 копейки - до 73,2032 рубля, курс доллара увеличился на 28,37 копейки - до 66,9072 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:24
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Девять лошадей заживо сгорели в конюшне под Петербургом
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Санкт-Петербургские ведомости вчера в 07:41
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
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Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
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Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
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Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Космос
Опубликованы космические снимки мест возможной высадки SpaceX на Марсе
Красная весна вчера в 06:19
Политика
В Общественной палате призвали чиновников не приравнивать себя к госсимволам
Очень многие представители общественности поддерживают этот закон именно потому, что он охраняет общественные интересы, интересы гражданского общества.
Взгляд.ру 05:42
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Наука
Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Общество
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
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Происшествия
В Екатеринбурге ищут насильников, надругавшихся над 20-летней девушкой
В Екатеринбурге разыскивают двоих мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 20-летней девушки.
Европейско-Азиатские новости 05:52
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
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В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие
Индия хочет получить 100-процентную локализацию по АК-203
Немаловажное значение придается переговорам о развертывании производства автоматов АК-203 в Корве, штат Уттар-Прадеш.
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В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
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Технологии
Магнус Карлсен приобрел шахматную онлайн-платформу Chessable.com
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен через свою компанию Play Magnus прибрел британскую онлайн-платформу Chessable.com, которая позволяет проходить курсы обучения и совершенствования навыков игры в шахматы.
Коммерсантъ 04:42
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
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