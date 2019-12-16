Политика
РИА НовостиПутин рассказал о росте экспорта российского оружия
С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.RT на русском06:07
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Общество
В Москве представили макет нового плацкартного вагона
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Футбол
Орлов предрек падение уровня чемпионата России
"Зенит" неудачно выступил в Лиге чемпионов в том числе из-за низкого уровня чемпионата.
Происшествия
Суд оставил историка Соколова под стражей
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Общество
В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
Британцы Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы во время свадьбы, пишет Daily Mail.
Культура
Обновленная версия клипа «Last Christmas»
Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
Технологии
«ВКонтакте» запустила тематические ленты
"ВКонтакте" запустила тематические ленты, которые отображаются в мобильном приложении в разделе "Рекомендации".
Игры
Создатели PUBG презентовали новую игру
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Суперкомпьютер, который был запущен 16 декабря в промышленную эксплуатацию, базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100.
Общество
Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника
Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.
Фигурное катание
Алексей Железняков: «Если команда Тутберидзе высказалась, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте рты и займитесь своими делами!»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, после Этери Тутберидзе и ее команда тренеров ответили на комментарии двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко и заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
Полиция отпустила директора ФБК Жданова
Директор ФБК Иван Жданов отпущен из полиции, куда был доставлен после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Игры
Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
Происшествия
Из дома дочери экс-главы «Формулы-1» похитили украшения на $67 млн
Трое грабителей ворвались в особняк дочери бывшего владельца и генерального директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна, откуда похитили драгоценности общей стоимостью 67 миллионов долларов США.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему новый вид накопительной пенсии, который теперь предлагают власти, вполне целесообразен.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Авто
4 бренда изменили цены на автомобили в первой половине декабря
Эксперты портала "Цена Авто" провели исследование автомобильного рынка России и пришли к выводу, что в первой половине декабря четыре бренда переписали свои прайс-листы.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Спорт
Российским спортсменам для Олимпиады предложили новый флаг
Георгий Вилинбахов, глава Геральдического совета при президенте России заявил, что мог бы предложить новый флаг для участия российских спортсменов в Олимпийских Играх.