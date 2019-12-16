Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о росте экспорта российского оружия

С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.
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«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует
 главу государства пресс-служба Кремля.
RT на русском06:07

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Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Комсомольская правда07:16

Путин заявил об усилении позиций России на рынке оружия вопреки санкциям

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Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений

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Путин заявил об укреплении позиций России на глобальном рынке вооружения

ТАСС06:39

Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Известия06:23

Путин заявил об укреплении позиций России в области ВТС, несмотря на санкции

Коммерсантъ06:43

Путин рассказал о росте экспорта российского оружия

РИА Новости06:09
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Асад заявил о тысячах американских наемников в Сирии

РБК 02:53
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
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Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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Трое грабителей ворвались в особняк дочери бывшего владельца и генерального директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна, откуда похитили драгоценности общей стоимостью 67 миллионов долларов США.
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