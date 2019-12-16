с чего всё началось

С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Общество В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе Британцы Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы во время свадьбы, пишет Daily Mail.

Технологии «ВКонтакте» запустила тематические ленты "ВКонтакте" запустила тематические ленты, которые отображаются в мобильном приложении в разделе "Рекомендации".

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Технологии Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России Суперкомпьютер, который был запущен 16 декабря в промышленную эксплуатацию, базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100.

Общество Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.

Общество В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия Полиция отпустила директора ФБК Жданова Директор ФБК Иван Жданов отпущен из полиции, куда был доставлен после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.

Общество Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.

Политика Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Политика Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.

Экономика Россиянам предложили не копить на пенсию Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему новый вид накопительной пенсии, который теперь предлагают власти, вполне целесообразен.

Шоу-бизнес Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.