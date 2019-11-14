Путин заметил, что Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и добавил, что в 2018 году товарооборот только с государствами БРИКС вырос на 22,5% и превысил $125 млрд. 24 октября сообщалось, что Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, отражающим сложность ведения предпринимательской деятельности.

Происшествия Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Армия и оружие Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Общество Концерты Максима Галкина могут запретить Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.

Политика Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.

Политика Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул письмо с призывом «не быть дураком» президенту США Дональду Трампу, передает Bloomberg.

Происшествия Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.

Общество НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Авто Toyota Camry получила полный привод от RAV4 Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.

Общество В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь» Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).

Экономика В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.

Общество Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.

Политика Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами Агентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Шоу-бизнес Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.

Космос SpaceX испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon Компания SpaceX совершила наземное огневое испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.

Политика Китай не хочет закупать американскую сельхозпродукцию на $50 млрд — WSJ Китайская делегация в ходе торговых переговоров с коллегами из США заявила, что не собирается брать на себя обязательства по ежегодной закупке американской сельхозпродукции на сумму $50 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Футбол Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.

Политика Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская публично поругались Видео ссоры выложила сама Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Фигурист и продюсер пришли наградить певицу года по мнению Glamour.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.