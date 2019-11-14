Экономика
ИзвестияПутин рассказал о росте инвестиционной привлекательности России
Путин заметил, что Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и добавил, что в 2018 году товарооборот только с государствами БРИКС вырос на 22,5% и превысил $125 млрд. 24 октября сообщалось, что Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, отражающим сложность ведения предпринимательской деятельности.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Происшествия
В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо президенту США Дональду Трампу, которое тот направил турецком лидеру в день начала операции в Сирии и призвал не быть «жестким парнем и дураком».
РБК 18:45
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Технологии
Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Народные новости вчера в 21:26
Общество
Кирилл Терёшин избавился от «рук-базук»
Кирилл Терешин, более известный как "руки-базуки" или "мистер Синтол", убрал синтол из своих бицепсов.
Газета Metro вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь
Дочь Дмитрия Маликова после окончания школы поступила в МГИМО на факультет журналистики.
Телепрограмма 07:00
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Общество
Россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы в США
Россиянину Алексею Буркову, экстрадированному в США Израилем, грозит до 80 лет лишения свободы, сообщил американский Минюст.
Life.ru вчера в 16:52
Политика
Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно улучшить отношения с Россией.
Sputnik Литва 10:45
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Происшествия
В подъезде жилого дома в Якутске произошла стрельба
В подъезде жилого дома по ул. Лонгинова в Якутске произошла стрельба, подозреваемый задержан, сообщили в МВД по РС (Я).
SakhaNews 19:18
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Космос
Астронавты на МКС приступят 15 ноября к ремонту магнитного альфа-спектрометра
В свою очередь Джон Маларски, эксперт по подготовке к работе в открытом космосе, отметил, что в ходе первого выхода в космос астронавтам придется снять защитный чехол спектрометра, закрепленный с помощью шурупов, а затем отбросить его от МКС.
ТАСС вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Сыновья Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой покорили светскую Москву
Премьера картины знаменитого режиссера Андрея Кончаловского «Грех» ознаменовалась сразу несколькими сенсациями.
Bimru.ru 06:31
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Армия и оружие
Россия предлагала разместить на территории Белоруссии базу ВВС
В обмен Москва предлагала помощь в приобретении истребителей Су-30 СМ. Об этом сообщил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станиславь Зась По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Эхо Москвы 19:08
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости вчера в 08:15
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания вчера в 00:13
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Здоровье
Травников рассказал Медведеву о реализации нацпроектов в НСО
На встрече с новосибирским губернатором Андреем Травниковым премьер России Дмитрий Медведев обсудил осуществление нацпроектов в регионе.
RuNews24.ru вчера в 18:33