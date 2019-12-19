Общество

НТВНТВПутин рассказал, как повысить благосостояние россиян

Владимир Путин отметил, что реальные доходы россиян снижались в последние годы. Проблему, по мнению президента, надо решать за счет роста ВВП и увеличения производительности труда.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

ТАССвчера в 08:05

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБКвчера в 07:56

Путин рассказал, когда начнется рост благосостояния россиян

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Путин рассказал, как улучшить благосостояние россиян

Телеканал 360°вчера в 07:39

Путин объявил о росте зарплат россиян

Lenta.ruвчера в 07:33

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВвчера в 07:20

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

РИА Новостивчера в 07:39
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Происшествия

Журналиста задержали у здания ФСБ без объяснения причин

Корреспондент показал удостоверение журналиста. Его задержали и без объяснения причин отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту.
Lenta.ru 03:45
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
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Политика

Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сенат начал рассматривать вопрос об импичменте немедленно.
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Кино

Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
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Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
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Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
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В преддверии 2020 года UL Benchmarks объявила об окончании поддержки 3DMark 11, PCMark 7 и Powermark

14 января 2020 года Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — в этой связи и UL Benchmarks решила завершить поддержку ряда своих продуктов.
3DNews 04:17
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Ведомости вчера в 17:14
Экономика

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

Участники "Код Безопасности" защищает такие государственные информационные системы, как "Электронный бюджет", ГАС "Выборы", Национальную систему платежных карт (НСПК), систему "Платон" и др.
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Бразилия в партнёрстве с Китаем готовит запуск спутника

Запуск спутника CBERS-4А, разработанного Бразилией в партнёрстве с Китаем, намечен на 20 декабря, в 00 часов 21 минуту (по времени бразильской столицы) и будет произведён с космодрома Тайюань, расположенного в китайской провинции Шаньси.
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Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
РИА Новости вчера в 19:35
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Авто

Новый Peugeot 2008 приедет в Россию весной 2020 года

Напомним, новый Peugeot 2008 дебютировал в июне текущего года.
Автоновости дня вчера в 03:21
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Соседка рассказала о семье стрелявшего на Лубянке

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Компания Huawei установила абсолютный рекорд по продажам

Известно, что разработчики из Huawei прилагают максимум своих усилий, чтобы не только улучшить показатели по продажам смартфонов, но и установить абсолютный рекорд в этой отрасли.
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На Украине ввели в оборот новую монету и купюру

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Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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Защитник «Оттавы» Зайцев выбыл на 2-4 недели из-за травмы

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В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
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Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
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Президент Путин прокомментировал отставку Сергея Левченко

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Байкал24 вчера в 06:00
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

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На Netflix вышел сериал «Ведьмак»

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В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
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Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
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Что известно о мужчине, который устроил стрельбу на Лубянке

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