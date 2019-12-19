Общество
НТВПутин рассказал, как повысить благосостояние россиян
Владимир Путин отметил, что реальные доходы россиян снижались в последние годы. Проблему, по мнению президента, надо решать за счет роста ВВП и увеличения производительности труда.
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Происшествия
Журналиста задержали у здания ФСБ без объяснения причин
Корреспондент показал удостоверение журналиста. Его задержали и без объяснения причин отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций
Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
Политика
Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сенат начал рассматривать вопрос об импичменте немедленно.
Кино
Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Спорт
Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду
Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Гаджеты
В преддверии 2020 года UL Benchmarks объявила об окончании поддержки 3DMark 11, PCMark 7 и Powermark
14 января 2020 года Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — в этой связи и UL Benchmarks решила завершить поддержку ряда своих продуктов.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Экономика
Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
Участники "Код Безопасности" защищает такие государственные информационные системы, как "Электронный бюджет", ГАС "Выборы", Национальную систему платежных карт (НСПК), систему "Платон" и др.
Космос
Бразилия в партнёрстве с Китаем готовит запуск спутника
Запуск спутника CBERS-4А, разработанного Бразилией в партнёрстве с Китаем, намечен на 20 декабря, в 00 часов 21 минуту (по времени бразильской столицы) и будет произведён с космодрома Тайюань, расположенного в китайской провинции Шаньси.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Авто
Новый Peugeot 2008 приедет в Россию весной 2020 года
Напомним, новый Peugeot 2008 дебютировал в июне текущего года.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Гаджеты
Компания Huawei установила абсолютный рекорд по продажам
Известно, что разработчики из Huawei прилагают максимум своих усилий, чтобы не только улучшить показатели по продажам смартфонов, но и установить абсолютный рекорд в этой отрасли.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
Политика
Президент Путин прокомментировал отставку Сергея Левченко
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Кино
На Netflix вышел сериал «Ведьмак»
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
Происшествия