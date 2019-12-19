Экономика

Капитал страныКапитал страныПутин рассказал о росте зарплат россиян

Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время 15-й большой ежегодной пресс-конференции заявил, что в последние годы в стране наблюдается снижение реальных доходов российских граждан.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на "сладкую сказку", в которой США будут вкладываться в его страну, несмотря на ее нестабильный режим, заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.
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Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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