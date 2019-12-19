Экономика
Капитал страныПутин рассказал о росте зарплат россиян
Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время 15-й большой ежегодной пресс-конференции заявил, что в последние годы в стране наблюдается снижение реальных доходов российских граждан.
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Футбол
Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила за собой 38-ю строчку с 1470 очками. Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия, у которой 1765 очков.
Происшествия
В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.
Политика
Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине заявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Власти Эквадора могут пересмотреть решение об отключении вещания RT
Посол Эквадора в Москве Хулио Сесар Прадо Эспиноса сообщил, что власти страны могут пересмотреть решение об отключении вещания российского телеканала RT, если стороны предпримут шаги по установлению диалога.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
Авто
Mercedes может сократить линейку AMG из-за новых эконорм
Специалисты издания Financial Times предполагают, что в 2020 году Daimler может ощутимо сократить линейку AMG.
Происшествия
Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Политика
В Совфеде рассказали о «сладкой сказке» Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на "сладкую сказку", в которой США будут вкладываться в его страну, несмотря на ее нестабильный режим, заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Шоу-бизнес
Волочкова примерила строгий брючный костюм
Танцовщица произвела фурор в Сети Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова славится своими экстравагантными нарядами, которые любит демонстрировать подписчикам на личной странице "Инстаграма".
Общество
В Великобритании госпитализирован супруг королевы принц Филипп
Супруг королевы Великобритании принц Филипп госпитализирован, это меры предосторожности, уточняют в Букингемском дворце.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Армия и оружие
Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США
Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Происшествия
Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Общество
В центре Волгограда открыли памятник Сталину
Место было выбрано символическое – на фоне Знамени Победы возле Сталинградского обкома. Этот памятник изготовлен из бетона.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Футбол
Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Экономика
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group
Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).