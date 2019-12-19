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Политика Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине заявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз.

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Политика Власти Эквадора могут пересмотреть решение об отключении вещания RT Посол Эквадора в Москве Хулио Сесар Прадо Эспиноса сообщил, что власти страны могут пересмотреть решение об отключении вещания российского телеканала RT, если стороны предпримут шаги по установлению диалога.

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Происшествия В центре Москвы возобновилась стрельба Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.

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Общество В центре Волгограда открыли памятник Сталину Место было выбрано символическое – на фоне Знамени Победы возле Сталинградского обкома. Этот памятник изготовлен из бетона.