Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от коронавируса
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Дочь Президента России Владимира Путина после испытания вакцины от коронавируса чувствует себя хорошо. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».В источнике
Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия-24
», что после испытания новой вакцины от коронавируса «Спутник V» его дочь чувствует себя хорошо.
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