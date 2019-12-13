Политика
РИА НовостиПутин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "Камаз", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.
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Общество
Мединский заявил, что «с грустью» смотрит на сборы голливудских фильмов в России
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России.
Происшествия
Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м
Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Политика
Путин отметил недостаточность мер по поддержке рождаемости
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановлении карьеры
Кино
Что изменилось в новом «Джуманджи»
В четверг в российский прокат выходит фильм «Джуманджи: Новый уровень» — продолжение ленты 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей».
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Экономика
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Экономика
В Волгоградской области увеличилась собираемость налогов
Мобилизация налоговых платежей за 11 месяцев 2019-го года в консолидированный бюджет области составила 94,5 млрд рублей.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием «Make It Rain Champagne».
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня НХЛ
Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка в матче против "Сан-Хосе Шаркс" (6:3).
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Авто
Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке
Французские инженеры готовят к выпуску новый кроссоверообразный пятидверный седан под названием Citroen C3L.