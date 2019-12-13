Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "Камаз", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.
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Путин назвал самое важное для него событие 2020 года

Известия12:30

Путин рассказал, каким для него был 2019 год

REGNUM12:46

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости11:47

Путин оценил уходящий год и назвал главное событие 2020-го

Телеканал 360°11:04

Путин рассказал о самом знаменательном событии в 2020 году

Газета.Ru12:00

Путин оценил 2019 год

Lenta.ru10:34

Путин рассказал, каким для него был уходящий год

ТАСС10:29
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Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Политика

Зеленский предложил упростить выдачу украинского гражданства жителям ряда регионов РФ

Украинские СМИ со ссылкой на законопроект Владимира Зеленского сообщили, что жители Ростовской, Белгородской и Курской областей якобы смогут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.
Взгляд.ру 12:24
Здоровье

В ОКБ готовят вертолетную площадку

Владимирские ведомости 08:59
Политика

В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения

Планы президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения противоречат договоренностям лидером «нормандского саммита», прошедшего в Париже.
Известия 15:10
Шоу-бизнес

Элина Чага решила расстаться с Леонидом Агутиным

7Дней.ру 11 декабря в 04:30
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов.
РБК 13:49
Происшествия

На Украине пытались уничтожить документы о проверке колледжа в Одессе

Документацию о проверке противопожарного состояния колледжа в Одессе, при пожаре в котором погибли 16 человек, пытались уничтожить руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области.
REGNUM 13:49
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
RT на русском 13:53
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер 05:22
Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
ТАСС 10:26
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Политика

Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян

Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
РИА Новости 15:01
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва

Эстрадный эпатажный персонаж Верка Сердючка после шестилетнего перерыва появился на сцене с новой англоязычной песней под названием «Make It Rain Champagne», сообщает «Ревизор.ru».
Слово и Дело 12:30
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
RT на русском 14:11
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Футбол

Грушевский назвал российских арбитров бригадой «бесславных ублюдков»

Грушевский заявил, что подписывается под каждым его словом.
ProstoProSport 07:19
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру вчера в 08:45
Единоборства

Российский боксер Чудинов победил Н’Жикама и завоевал титул WBA Gold

РИА Новости 14:37
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Политика

США и Китай договорились по первой части торговой сделки

Соединенные Штаты и Китай достигли договоренностей по первой части торговых переговоров.
Газета.Ru 12:18
Происшествия

Черногория выдала России экс-гендиректора «Нижегородского водоканала»

Черногория экстрадировала в Россию бывшего генерального директора «Нижегородского водоканала» Александра Попова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ 14:03
Спорт

Женская сборная России едва не пробилась в финал чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу минимально проиграла национальной команде Голландии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Японии (32:33).
LiveResult.Ru 11:59
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.
Военное обозрение вчера в 02:13
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Футбол

«Тренер-убийца». Карпин пошутил над своим помощником

Чемпионат 13:23
Кино

Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Телеканал 360° 13:13
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк останется парализованной

Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Евразия Daily 11 декабря в 07:50
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