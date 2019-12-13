Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "Камаз", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Политика Зеленский предложил упростить выдачу украинского гражданства жителям ряда регионов РФ Украинские СМИ со ссылкой на законопроект Владимира Зеленского сообщили, что жители Ростовской, Белгородской и Курской областей якобы смогут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.

Происшествия На Украине пытались уничтожить документы о проверке колледжа в Одессе Документацию о проверке противопожарного состояния колледжа в Одессе, при пожаре в котором погибли 16 человек, пытались уничтожить руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области.

Политика Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Музыка Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва Эстрадный эпатажный персонаж Верка Сердючка после шестилетнего перерыва появился на сцене с новой англоязычной песней под названием «Make It Rain Champagne», сообщает «Ревизор.ru».

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Политика Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Общество Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.

Армия и оружие Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.