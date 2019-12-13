Президент России Владимир Путин назвал 2019 год трудовым. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками КамАЗа в Набережных Челнах.

Путин рассказал о самом важном в уходящем году

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