Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал о самом важном в уходящем году

Президент России Владимир Путин назвал 2019 год трудовым. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками КамАЗа в Набережных Челнах.
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