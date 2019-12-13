Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин рассказал о главном событии 2020 года

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с рабочими завода "КамАЗ" затруднился ответить на вопрос о том, какое событие он считает главным в уходящем 2019 году. Тем не менее он подчеркнул, что точно знает какое событие станет таковым в 2020-м.
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Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

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«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx

Конфликт Rambler и Nginx может стать плохим сигналом для программистского сообщества, заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
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Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян

Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
РИА Новости 15:01
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Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
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Медведев прокомментировал первую победу на турнире в Эр-Рияде

На корте было ветрено, так что нам обоим пришлось непросто.
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Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

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Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
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Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере

В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
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Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
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США испытали ракету средней дальности наземного базирования

США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
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Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
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Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Авто

В России вводят новый документ на автомобиль

В следующем году в России вступит в действие новый государственный стандарт, согласно которому с 31 марта 2020 года ко всем грузовым и легковым автомобилям массой до трех с половиной тонн должна будет прилагаться этикетка, информирующая о его энергоэффективности.
ННТВ 11 декабря в 08:52
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Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета 16:42
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Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России

Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
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25 млн россиян могут потерять возможность на выезд за границу

Сегодня, 13 декабря 2019 года, стало известно, что около 25 млн россиян могут потерять возможность выезжать за границу из-за долгов.
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В Кирове началось производство востребованного лекарства от гипертонии

В Кирове запущено производство одного из самых востребованных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.
РБК 06:57
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