Политика
Московский КомсомолецПутин рассказал о главном событии 2020 года
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с рабочими завода "КамАЗ" затруднился ответить на вопрос о том, какое событие он считает главным в уходящем 2019 году. Тем не менее он подчеркнул, что точно знает какое событие станет таковым в 2020-м.
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Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Общество
Рязанский суд штрафовал и постановил депортировать пятерых граждан США
Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Интернет
«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx
Конфликт Rambler и Nginx может стать плохим сигналом для программистского сообщества, заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.
Общество
ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение»
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
Политика
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Теннис
Медведев прокомментировал первую победу на турнире в Эр-Рияде
На корте было ветрено, так что нам обоим пришлось непросто.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере
В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Политика
Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду
Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
Авто
В России вводят новый документ на автомобиль
В следующем году в России вступит в действие новый государственный стандарт, согласно которому с 31 марта 2020 года ко всем грузовым и легковым автомобилям массой до трех с половиной тонн должна будет прилагаться этикетка, информирующая о его энергоэффективности.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Армия и оружие
СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России
Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
Общество
25 млн россиян могут потерять возможность на выезд за границу
Сегодня, 13 декабря 2019 года, стало известно, что около 25 млн россиян могут потерять возможность выезжать за границу из-за долгов.
Здоровье
В Кирове началось производство востребованного лекарства от гипертонии
В Кирове запущено производство одного из самых востребованных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.