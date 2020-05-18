с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой. Одной из причин высокой смертности в республике, по его словам, стало неправильное поведение населения.

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

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