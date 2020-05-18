Политика
ИзвестияПутин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой. Одной из причин высокой смертности в республике, по его словам, стало неправильное поведение населения.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана сообщил, что эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавирусной инфекции в регионе сейчас непростая.Дождь10:16
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Президент России призвал усилить контроль за распространением коронавируса в Дагестане
Кизилюртовские вести08:02
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Общество
Воробьев сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ожидает, что на этой неделе пандемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет на спад.
РИАМО 14:10
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Газета.Ru вчера в 01:15
Происшествия
Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева.
Взгляд.ру 13:00
Общество
Коронавирусом заболели шесть депутатов Госдумы
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 18 мая разговаривал по телефону с депутатом Оксаной Пушкиной, которая заболела коронавирусом.
Псковское агентство информации 10:02
Общество
В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
Здоровье
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
К завершающей стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса Moderna планирует приступить в июле.
Профиль 13:46
Общество
Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами
Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек.
RT на русском 13:11
Игры
Epic Games раздала игр на сумму больше ₽150 тысяч
Начиная с декабря 2018 года магазин Epic Games Store раздал 108 видеоигр на сумму $2 141 (примерно ₽157 тыс.).
CyberSport.ru 01:08
Общество
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Технологии
СДЭК опровергла кражу данных 9 миллионов пользователей
Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security рассказал о том, что базу данных клиентов СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.
Популярная механика 07:07
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Музыка
«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме
18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 16 мая в 17:15
Общество
Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом стабилизируется в России
17.05.2020 Бережное отношение россиян к своему здоровью позволило стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России.
Портал Поиск вчера в 10:04
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Шоу-бизнес
67-летняя Елена Степаненко поделилась архивным фото из своей молодости
Вокруг ТВ вчера в 12:10
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Происшествия
Житель Подмосковья нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке
По данным следствия, 16 мая 28-летний мужчина вернулся с работы и нашел своего сына в детской кроватке без признаков жизни.
РИА Новости 12:08
Экономика
Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Сбербанк подготовил свои предложения по поправкам в законопроект, который разрешает односторонний отказ от аренды без штрафных санкций, ответил на вопрос РБК на телефонной конференции с журналистами вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
РБК 08:37
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru 11:12
Хоккей
«Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ
В четвертьфинале выписали путёвку домой сборной Чехии – команде, которая играла в финалах на двух предыдущих мировых первенствах, которая выбивала Россию в плей-офф ОИ-2006 и ЧМ-2006.
Чемпионат вчера в 12:00
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53