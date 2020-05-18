Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

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