Коронавирус
КомпанияПутин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам. По его словам, премьер уже идет на поправку.
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Путин отправил губернаторов к выходу: Президент поручил начинать снимать карантинные меры
Комсомольская правда11:14
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Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Здоровье
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
Общество
Краснокутский район закрыт на карантин из-за коронавируса
Краснокутский район Саратовской области из-за распространения коронавируса закрыт на карантин.
Saratovnews 13:00
Шоу-бизнес
Адель впервые показала свою фигуру после экстремального похудения
Впервые с декабря прошлого года британская исполнительница Адель порадовала поклонников фотографией в Instagram.
Газета.Ru 10:31
Гаджеты
Компания Microsoft представила ноутбук Surface Book 3
Компания Microsoft представила новый ноутбук под названием Surface Book 3. По словам компании, это самый мощный ноутбук в их ассортименте.
ITZine.ru 12:48
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Общество
Курян начнут штрафовать за отсутствие масок
В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Коммерсантъ 03 мая в 04:32
Общество
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Политика
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Генпрокуратура проверит меры поддержки бизнеса в КБР и на Ставрополье
Помимо КБР и Ставрополья, в список регионов, к которым у прокуратуры возникли вопросы, вошли Владимирская, Вологодская, Иркутская и Ярославская области.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:46
Единоборства
Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online 02:15
Наука
Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме без выхлопов
Китайские ученые предложили новый прототип двигателя, использующегося для движения воздушную плазму.
ToDay News Ufa 09:39
Авто
Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России
Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня 07:08
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости 04 мая в 18:02
Авто
Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье
10-15 лет назад автомобили с увеличенным клиренсом создавались с прицелом на преодоление довольно сложного внедорожника, тогда как сейчас от таких машин «можно требовать» только проехать по грунтовой дороге, отмечают специалисты «Российской газеты».
SpeedMe 00:46
Общество
Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40