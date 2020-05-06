Коронавирус

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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам. По его словам, премьер уже идет на поправку.
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Путин отправил губернаторов к выходу: Президент поручил начинать снимать карантинные меры

Комсомольская правда11:14

Путин заявил, что Мишустин идет на поправку

РИА Новости08:25

Путин заявил, что Мишустин идет на поправку, и передал привет от него

Ведомости08:29

Путин рассказал о состоянии здоровья Мишустина

ТАСС08:26

Путин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Lenta.ru08:26

Путин прокомментировал состояние здоровья Мишустина

RT на русском08:33

Путин сообщил о состоянии Мишустина и передал от него привет

РБК09:09
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Экономика

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru 07:47
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Общество

Собянин считает преждевременным снятие ограничений в сфере услуг

Начало работы предприятий в сфере услуг в Москве может спровоцировать рост заболеваемости.
ТВ Центр 09:31
Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Общество

Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России

Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Общество

ЕГЭ вписывается в летнее расписание

ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
Коммерсантъ FM 04:16
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Здоровье

350 медиков отказались работать в Калининградской области

В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
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Политика

Путин отметил ответственность глав регионов по борьбе с коронавирусом

Ответственность глав регионов и членов правительства за каждое принятое решение в борьбе с коронавирусом крайне высока, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:37
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Наука

Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости 03 мая в 05:30
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Общество

В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса.
ФАН 04:01
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Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
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Экономика

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
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Происшествия

Бывший начальник уфимской ИК-13 получил реальный срок за взятки

Установлено, что в 2016-2017 годах начальник колонии получал с осужденных взятки от 15 до 100 тысяч рублей за беспрепятственное предоставление им свиданий с супругами и с близкими родственниками.
ГТРК Башкортостан 11:34
Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Культура

Марафон «Хора Турецкого» «Песни Победы» впервые пройдет онлайн

Арт-группа "Хор Турецкого" в этом году впервые проведет свой традиционный песенный марафон "Песни Победы" в режиме онлайн из-за запрета массовых мероприятий в период пандемии коронавирусом.
ТАСС 05:29
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam. Впервые в серии игр

Российская газета 10:20
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Шоу-бизнес

Актер Петр Красилов лечится от пневмонии

RuNews24.ru 09:09
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Общество

«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами

В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Происшествия

В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд

Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина.
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости 09:11
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Здоровье

Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше

Смертность от пандемии коронавируса среди мужчин оказалась значительно выше. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Наука

Спинной мозг мыши запустил сокращение мышц биоробота

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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