Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

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