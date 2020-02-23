Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
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Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

ТАСС09:19

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

RT на русском13:43

Эксперт Кошкин констатировал передовые достоинства российского вооружения

Народные новости11:07

Эксперт рассказал о превосходстве российского «оружия будущего»

РИА Новости15:19

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъ09:19

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБК09:12

Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением

Известия09:01
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ТАСС вчера в 15:38
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Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
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В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
RuNews24.ru 15:25
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове

Аргументы и Факты 20 февраля в 05:09
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
РИА Новости вчера в 21:39
Хоккей

Московское «Динамо» в четвертый раз в сезоне обыграло «Спартак» в КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" одержали победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:37
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Ватикане

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отправилась в Рим, где помолилась в Сикстинской капелле за здоровье родной матери.
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
РБК 06:12
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Политика

В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины

Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
News.ru 13:36
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 21 февраля в 11:07
Культура

Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года

В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Говорит Москва 08:34
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
RT на русском 01:20
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Общество

В Италии третий человек умер от коронавируса

RT на русском 13:03
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Происшествия

МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
РИА Новости 12:43
Единоборства

Боец UFC Тухугов нокаутировал соперника в первом раунде

Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов (19-4-1) одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Кевином Агилларом (17-3).
News.ru вчера в 22:23
Хоккей

Малкин в матче с «Вашингтоном» едва не оформил хет-трик Горди Хоу

Чемпионат 15:14
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Коммерсантъ 14:55
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Культуромания 21 февраля в 13:02
Общество

В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля

Известия 14:40
Футбол

Атлетико — Вильярреал 1:1 (1-й тайм)

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» — «Вильярреал».
Чемпионат 08:30
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 17:59
Наука

«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета

Газета DAILY 21 февраля в 11:49
Кино

Сериал «Сваты» закрывается, сообщил режиссер

Режиссер Алексей Яковлев сообщил, что седьмой сезон комедийного телесериала "Сваты" станет последним.
Московский Комсомолец вчера в 09:06
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