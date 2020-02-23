Армия и оружие
РИА НовостиПутин рассказал о создании в России «оружия будущего»
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
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Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Кино
В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
Хоккей
Московское «Динамо» в четвертый раз в сезоне обыграло «Спартак» в КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" одержали победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Ватикане
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отправилась в Рим, где помолилась в Сикстинской капелле за здоровье родной матери.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Политика
В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины
Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Культура
Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года
В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Общество
В Италии третий человек умер от коронавируса
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
Единоборства
Боец UFC Тухугов нокаутировал соперника в первом раунде
Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов (19-4-1) одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Кевином Агилларом (17-3).
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Футбол
Атлетико — Вильярреал 1:1 (1-й тайм)
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» — «Вильярреал».
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
Кино
Сериал «Сваты» закрывается, сообщил режиссер
Режиссер Алексей Яковлев сообщил, что седьмой сезон комедийного телесериала "Сваты" станет последним.