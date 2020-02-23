Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием

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