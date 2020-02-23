Армия и оружие
REGNUMПутин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием
Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.
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Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Гаджеты
Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Общество
Одесситы отметили 23 февраля под советские песни
У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе
Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Армия и оружие
Турция начала наступление в сирийском Идлибе
Политика
Конструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской
Происшествия
В аварии во Всеволожском районе пострадала трехлетняя девочка
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Единоборства
Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Здоровье
Названы шесть незаменимых продуктов для здоровых почек
Как сообщает портал Change, ученые составили список из шести наименований продуктов, способствующих выведению мочевой кислоты и очищающих мочевыводящие пути.
Единоборства
Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Футбол
Роналду забил в 1000-м матче в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Футбол
Шахтер — Десна 1:0
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Общество
Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса
Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.