Армия и оружие

REGNUMREGNUMПутин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием

Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Путин: Россия продолжит оснащать армию и флот новейшим вооружением

RT на русском11:16

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

ТАСС09:19

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ru09:00

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБК09:12

Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением

Известия09:01

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъ09:19

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новости08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 21 февраля в 03:18
Гаджеты

Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone

ToDay News Ufa 21 февраля в 15:54
Общество

Одесситы отметили 23 февраля под советские песни

У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
Новостной фронт 09:10
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости 09:34
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Происшествия

Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
РИА Новости 04:30
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Биатлон

Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Газета.Ru 11:02
Армия и оружие

Турция начала наступление в сирийском Идлибе

Национальная служба новостей 20 февраля в 08:00
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

BFM.ru 11:19
Политика

Конструктор рассказал, чем система предупреждения США о ракетах уступает российской

ТАСС 03:27
Происшествия

В аварии во Всеволожском районе пострадала трехлетняя девочка

Телеканал Санкт-Петербург 08:13
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском вчера в 17:42
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Единоборства

Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Кубань-Информ 05:38
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Здоровье

Названы шесть незаменимых продуктов для здоровых почек

Как сообщает портал Change, ученые составили список из шести наименований продуктов, способствующих выведению мочевой кислоты и очищающих мочевыводящие пути.
Росбалт 07:35
Единоборства

Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168

Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.
Чемпионат вчера в 22:13
Теннис

Кудерметова обыграла Младенович на старте теннисного турнира в Дохе

РИА Новости 10:16
Баскетбол

Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет

Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
ProstoProSport 11:56
Политика

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Газета.Ru 11:23
Армия и оружие

Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
REGNUM 21 февраля в 12:43
Интернет

Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Astera вчера в 09:29
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Футбол

Роналду забил в 1000-м матче в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Lenta.ru вчера в 15:02
Футбол

Шахтер — Десна 1:0

Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 16:30
Общество

Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса

Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
ТАСС 11:01
Армия и оружие

Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное