Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал о создавших «Искандер» молодых людях из института

Российский сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан «группой молодых людей», которые пришли из института. Об этом рассказал президент России в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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Путин рассказал о «молодых людях из института», создавших «Искандер»

RT на русском01:57

Путин сообщил об «Искандерах» в ответ на вопрос о Рогозине и Илоне Маске

РБК02:29

Путин: молодые люди пришли из института и сделали «Искандер»

Московский Комсомолец02:10

Путин рассказал, как вчерашние студенты создали «Искандеры»

ТАСС02:55

Путин рассказал о создателях «Искандера»

Газета.Ru02:51

Путин рассказал об истории создания комплексов «Искандер»

РЕН ТВ01:41

Путин рассказал историю создания «Искандеров»

Известия01:34
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Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Дождь 06:04
Шоу-бизнес

Журналист Гаспарян показал реальное лицо певицы Понаровской

Народные новости вчера в 22:38
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Общество

Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса

Аптеки и онлайн-площадки фиксируют рост продаж салфеток, мыла и антисептиков. Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса.
Piter.tv 01:41
Технологии

Apple официально разрешила рекламу в Push-уведомлениях приложений

Отныне разработчики приложений могут использовать push-уведомления в маркетинговых целях.
3DNews 06:16
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована звезда «Девчат» Инна Макарова

Легендарная советская, российская актриса Инна Макарова, Надя из культовой лирической комедии "Девчата", госпитализирована в одну из московских больниц.
Российская газета вчера в 11:09
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Ведомости 04:17
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Политика

Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой

Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 07:29
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
ТАСС 06:27
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
RT на русском 07:23
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Газета.Ru 07:17
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Российская газета 07:30
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Футбол

Виллиан отказался от нового контракта с «Челси»

Нападающий «Челси» Виллиан отказался продлевать контракт, сообщает UOL Esporte. Лондонцы предлагали бразильцу двухлетнее соглашение.
Спорт-Экспресс 05:44
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Здоровье

В Саратовской области 12 человек обследовали на коронавирус

В Саратовской области обследование на коронавирусную инфекцию прошли 12 человек, вернувшихся из Китая, тесты оказались отрицательными.
СаратовБизнесКонсалтинг 03 марта в 01:29
Происшествия

В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга

В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
REGNUM 03:06
Политика

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
РИА Новости 04:43
Кино

Богомолов сыграет злодея в сериале о Шерлоке Холмсе в царской России

RT на русском 04:27
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Энергетика

Газпром захотел построить новые подземные хранилища в Сербии

Газпром и «Сербиягаз» обсуждают строительство новых подземных газовых хранилищ в Сербии, сообщил сербский первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.
Взгляд.ру 07:29
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Piter.tv вчера в 04:44
Общество

ФБК оштрафовали на полмиллиона за отсутствие маркировки иноагента

Фонд оппозиционера Алексея Навального был оштрафован на 500 тыс. рублей Симоновским судом Москвы.
Деловое.ТВ 06:02
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Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»

Popcornnews.ru 03 марта в 03:20
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова поддельными

Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.
Вести ФМ 03 марта в 09:30
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