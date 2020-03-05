Политика
REGNUMПутин рассказал о создавших «Искандер» молодых людях из института
Российский сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан «группой молодых людей», которые пришли из института. Об этом рассказал президент России в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян показал реальное лицо певицы Понаровской
Армия и оружие
Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
Общество
Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса
Аптеки и онлайн-площадки фиксируют рост продаж салфеток, мыла и антисептиков. Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса.
Технологии
Apple официально разрешила рекламу в Push-уведомлениях приложений
Отныне разработчики приложений могут использовать push-уведомления в маркетинговых целях.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована звезда «Девчат» Инна Макарова
Легендарная советская, российская актриса Инна Макарова, Надя из культовой лирической комедии "Девчата", госпитализирована в одну из московских больниц.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой
Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Энергетика
Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Футбол
Виллиан отказался от нового контракта с «Челси»
Нападающий «Челси» Виллиан отказался продлевать контракт, сообщает UOL Esporte. Лондонцы предлагали бразильцу двухлетнее соглашение.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Здоровье
В Саратовской области 12 человек обследовали на коронавирус
В Саратовской области обследование на коронавирусную инфекцию прошли 12 человек, вернувшихся из Китая, тесты оказались отрицательными.
Происшествия
В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга
В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
Политика
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
Кино
Богомолов сыграет злодея в сериале о Шерлоке Холмсе в царской России
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Энергетика
Газпром захотел построить новые подземные хранилища в Сербии
Газпром и «Сербиягаз» обсуждают строительство новых подземных газовых хранилищ в Сербии, сообщил сербский первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Общество
ФБК оштрафовали на полмиллиона за отсутствие маркировки иноагента
Фонд оппозиционера Алексея Навального был оштрафован на 500 тыс. рублей Симоновским судом Москвы.
Кино
Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова поддельными
Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.