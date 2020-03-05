Российский сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан «группой молодых людей», которые пришли из института. Об этом рассказал президент России в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин рассказал о создавших «Искандер» молодых людях из института

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Политика Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Энергетика Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

Политика Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.

Общество Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.

Биатлон Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Политика Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.

Энергетика Газпром захотел построить новые подземные хранилища в Сербии Газпром и «Сербиягаз» обсуждают строительство новых подземных газовых хранилищ в Сербии, сообщил сербский первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.