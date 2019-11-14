Политика
News.ruПутин рассказал о спасении российской экономики от рецессии
Президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии закрытия делового форума БРИКС, что сбалансированная макроэкономическая политика помогла удержать экономику страны от сползания к рецессии.
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с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАССвчера в 17:14
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Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Общество
Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей
Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Политика
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Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии
По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Политика
Си Цзиньпин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в ночь на 13 ноября в столицу Бразилии для участия в 11-м саммите БРИКС, сообщает агентство Синьхуа.
Фигурное катание
Загитова признана спортсменкой года по версии издания Glamour
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала спортсменкой года по версии издания Glamour, сборная по синхронному плаванию признана "Командой года".
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
Авто
Ferrari представила новый спорткар начального уровня
Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
Футбол
Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
Например, главный матч года для сборной России против Бельгии покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Космос
Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
Астронавты починили кухню на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил представитель NASA.
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Футбол
Законопроект о продаже пива на стадионах внесут в ГД до конца года
Член комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта о продаже пива на стадионах, назвал сроки внесения документа в нижнюю палату парламента.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Общество
Российский блогер извинился за пародию на Кадырова и Тимати
Российский блогер Александр Смирнов, известный в сети как Саша Тилэкс, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за пародию на него и рэпера Тимати.
Культура