Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии закрытия делового форума БРИКС, что сбалансированная макроэкономическая политика помогла удержать экономику страны от сползания к рецессии.

Путин рассказал о спасении российской экономики от рецессии

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