Общество
Polit74.ruПутин назвал способы повышения зарплаты врачей
По мнению Путина, существуют такие способы изменения ситуации, как увеличение тарифа ОМС. Внутри тарифа менять почти нечего – 70 процентов идет на зарплату.
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Политика
Путин оценил идею «почистить» правоохранительные органы
В России уже неоднократно проходила чистка в правоохранительных органах и лучше этого не повторять, заявил Владимир Путин.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Политика
Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд
Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
Наука
Обнаружена древнейшая стена для защиты от глобального потепления
Начиная с восьми тысяч лет назад таяние ледников приводило к постепенному росту уровня моря.
Армия и оружие
Танк Т-34 отмечает свое 80-летие
В период Великой Отечественной войны было собрано 25 914 таких танков. С мая 1942 года каждые полчаса на свет появлялся один Т-34.
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Политика
Путин напомнил о долге Украины в $3 млрд
Президент Владимир Путин напомнил, что Украина пока так и не выплатила России долг в $3 млрд, которые предоставил Фонд национального благосостояния РФ.
Происшествия
Воспитательница намазала лица детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Воспитательница одного из столичных детских садов нанесла зеленку на лица детей, чтобы скрыть побои у одного мальчика.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом реальных доходов граждан
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Армия и оружие
Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о высказываниях Путина об Украине
На пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов о российско-украинских отношениях, в том числе о газовом конфликте двух стран, а также высказался о прошедшем в Париже саммите в «нормандском формате», минских соглашениях и ситуации в Донбассе.
Политика
Комитет сената США одобрил пакет «санкций из ада» против России
Zuma\TASS Комитет сената США по международным делам проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA с дополнительным санкциями, известный как "санкции из ада".
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин объяснил, чем свободный Интернет отличается от суверенного
Владимир Путин отметил, что свободный и суверенный Интернет — не противоположные понятия.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Политика
Путин о союзном государстве с Белоруссией: 90% задач не сделано
Из задач создания союзного государства с Белоруссией не выполнено порядка девяноста процентов.
Единоборства
Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
Фигурное катание
Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Политика
Путин ответил на вопрос о вмешательстве РФ в политику Великобритании
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Великобритания оценивает происходящие в России события, высказывает свою позицию.
Политика
Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ
Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
Политика
Путин обсудит с Бегловым ситуацию в Боткинской больнице
Российский лидер Владимир Путин пообещал решить совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос состояния Боткинской больницы.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Шоу-бизнес
31-летняя Софья Эрнст вышла в свет, подтвердив третью беременность
Напомним, дочери Софьи и Константина родились в 2016-м и 2017 годах. Примерно тогда же, по слухам, глава Первого канала женился на актрисе.