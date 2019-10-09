Политика
РИА НовостиВладимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
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Модернизация «первички» в сфере медицины должна идти как часть нацпроекта - Путин
Будущее России. Национальные проекты10:32
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Кино
Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»
Мир фантастики 12:08
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Авто
Hyundai инвестирует 13 млрд рублей в строительство завода в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург 15:40
Армия и оружие
Художественный фильм про российских военных в Сирии выйдет в 2020 году
Уже в 2020 году российские зрители смогут увидеть первый художественный сил, посвященный деятельности военных ВС РФ в Сирии.
РЕН ТВ 20:20
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Армия и оружие
Скопление военной техники в Ростовской области выдали за «провокацию» на Украине
Privet-Rostov.ru 12:01
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57
Космос
Робота «Федора» могут сделать торговой маркой
В Роспатент поступили две заявки от «Роскосмоса» на регистрацию андроида «Федора» как торгового знака.
АБН 20:18
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Известия 20:20
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 17:37
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Армия и оружие
ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии
Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".
ТАСС 17:43
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 12:59
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Наука
Пересмотрен механизм глобального потепления
В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
Lenta.ru 17:13
Здоровье
Белгородскую модель семейной медицины могут внедрить в стране
Мир Белогорья 09:16
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Спорт
WADA получила ответ России по делу московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.
Новый День 01:57
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Единоборства
Деревянченко не верит, что проиграл бой с Головкиным
Украинский боксер-средневес Андрей Деревянченко не верит в свое поражение Геннадию Головкину.
Южный Федеральный 07 октября в 06:12
Футбол
Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»
Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.
Спорт-Экспресс 17:05
Происшествия
Самолет из Красноярска в Москву экстренно сел в Омске
Рейс Красноярск – Москва сел в Омске. Как сообщает ТАСС, одному из пассажиров во время полета стало плохо.
ТВК 00:35
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 13:31
Космос
Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
RT на русском 06:24
Армия и оружие
В Польше оценили эффективность российского спецназа
Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.
ФАН вчера в 23:27