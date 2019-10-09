с чего всё началось

Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 октября.

Авто Создатели родстера «Крым» назвали его основные недоработки Плюс ко всему, среди основных проблем называется мешающий управлению подлокотник и ненужное подруливание колес задней оси при отсутствии нагрузки.

Политика Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.

Армия и оружие Эрдоган заявил о праве Турции проводить военную операцию Турция имеет право проводить военную операцию «Источник мира» в Сирии благодаря межправительственному соглашению, подписанному в Адане в 1998 году, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.

Энергетика «Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Игры Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.