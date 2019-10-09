Политика
Lenta.ruПутин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 октября.
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Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте Кремля.Ведомости12:06
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Модернизация «первички» в сфере медицины должна идти как часть нацпроекта - Путин
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