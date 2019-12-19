Политика
iReactorПутин рассказал о существенном рывке вперед в гидроэнергетике
Российский лидер Владимир Путин рассказал о рывке в гидроэнергетике в стране. Во время большой пресс-конференции президент России заявил о достижениях страны в энергетике. По словам Владимира Путина, 8 новых энергоблоков запустили в гидроэнергетике существенный рывок вперед.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество
По делу Серебренникова назначили третью экспертизу
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Общество
На трассе «Вилюй» открылся автозимник
ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 20 декабря открылся грунтовый автозимник от села Таас-Юрях до поселка Верхнемарково.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Общество
Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным
"Глава региона рекомендовал перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря", - говорится в сообщении правительства Приангарья.
Политика
Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, однако, по его словам, надо проследить, чтобы перенос выходного с мая на декабрь не затронул интересы сельхозпроизводителей.
Недвижимость
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Общество
В России в 2020 году изменятся правила выхода на пенсию
В 2020-ом году в России изменится возраст выхода на пенсию в рамках продолжения пенсионной реформы в стране.
Финансы
Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции
До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны.
Технологии
Компания Puma представила кроссовки для геймеров
Компания Puma презентовала обувь, созданную специально для геймеров.
Происшествия
На Алтае пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной
В результате аварии погибли пять человек, среди которых четверо полицейских.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Политика
Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии
Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.
Наука
Рисунок охоты оборотней признали древнейшим произведением искусства
Исследователи полагают, что на рисунке изображены мифические существа – оборотни, охотящиеся на животных.
Футбол
Артета попрощался с «Манчестер Сити»
Бывший помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Микель Артета попрощался с командой после сегодняшней тренировки.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Авто
Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более
В компании Tesla рассказали, что автомобиль Model 3 может подешеветь на 20%.
Общество
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет на экраны в 2021 году
Здоровье
Врачи назвали ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что не следует делать, если было принято решение лечить простуду самостоятельно, пишет РБК.