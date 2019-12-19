Политика

iReactoriReactorПутин рассказал о существенном рывке вперед в гидроэнергетике

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Российский лидер Владимир Путин рассказал о рывке в гидроэнергетике в стране. Во время большой пресс-конференции президент России заявил о достижениях страны в энергетике. По словам Владимира Путина, 8 новых энергоблоков запустили в гидроэнергетике существенный рывок вперед.
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