Экономика
Журналистская правдаПутин рассказал о существенном сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок российский лидер Владимир Путин отметил сокращение доходов бюджета на фоне падения цен на нефть и другие энергоносители.
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На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.РИА Новостивчера в 07:22
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РБК вчера в 19:19
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Interfax-Russia.ru - Торжества по случаю 237-й годовщины со дня основания Черноморского флота проходят в среду в Севастополе, сообщила пресс-служба ЧФ.
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Спорт-Экспресс вчера в 22:18
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РБК Нижний Новгород вчера в 08:08
Энергетика
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В сфере транзита российского газа в Европу снова меняются правила игры.
Ридус вчера в 19:09
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Телеканал 360° вчера в 11:17
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Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
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Общество
В некоторых районах Приморья могут ослабить режим самоизоляции
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что на следующей неделе в некоторых районах края возможно открытие предприятий и послабление режима самоизоляции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
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Общество
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РИА Новости вчера в 11:06
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Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
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Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
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МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
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Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
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