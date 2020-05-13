Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин рассказал о существенном сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок российский лидер Владимир Путин отметил сокращение доходов бюджета на фоне падения цен на нефть и другие энергоносители.
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Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новостивчера в 07:22

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Путин рассказал о «непростой ситуации» с бюджетом России

Московский Комсомолецвчера в 08:53

Путин сообщил о снижении доходов бюджета

News.ruвчера в 07:43

Средства на поддержку изыскиваются в сложных для бюджета условиях — Путин

REGNUMвчера в 07:53

Путин: Помощь нужно доводить до конца

Российская газетавчера в 07:52

Путин: власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях

ТАССвчера в 08:06

Путин: Доходы бюджета сократились, но источники поддержки изыскиваются

РЕН ТВвчера в 07:26

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

РИА Новостивчера в 07:22
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Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:05
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Гаджеты

Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone

Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera вчера в 09:15
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Происшествия

Иркутянин протаранил несколько машин на угнанных «Жигулях» в Березовом

По предварительным данным, пьяный иркутянин угнал припаркованный «ВАЗ», однако хозяин машины услышал работу двигателя и попытался задержать угонщика.
ИркСиб вчера в 23:53
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 13:28
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Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru вчера в 12:14
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Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Общество

В России разрешили выдавать полис ОСАГО без техосмотра авто

Напомним, в начале апреля Центробанк разрешил страховым компаниям временно выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
МИР 24 00:01
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
1
Политика

Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.
РБК вчера в 19:19
Армия и оружие

Черноморский флот отмечает 237-летие

Interfax-Russia.ru - Торжества по случаю 237-й годовщины со дня основания Черноморского флота проходят в среду в Севастополе, сообщила пресс-служба ЧФ.
Интерфакс - Россия вчера в 06:27
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Энергетика

Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
РИА Новости вчера в 01:00
74
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
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Футбол

«Однажды я вернусь». Шевченко хочет тренировать «Милан»

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
Здоровье

Нижегородские медики получат «коронавирусные надбавки» до 15 мая

Медицинский персонал больниц Нижегородской области, работающий с больными коронавирусной инфекцией и пациентами, входящими в группы риска, получит дополнительные выплаты 15 мая.
РБК Нижний Новгород вчера в 08:08
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Энергетика

Польша попытается остановить экспорт российского газа в Европу

В сфере транзита российского газа в Европу снова меняются правила игры.
Ридус вчера в 19:09
9
Общество

Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° вчера в 11:17
3
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
4,8K
Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости 12 мая в 01:00
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Общество

В некоторых районах Приморья могут ослабить режим самоизоляции

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что на следующей неделе в некоторых районах края возможно открытие предприятий и послабление режима самоизоляции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 23:26
Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости вчера в 11:06
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru 12 мая в 11:42
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Политика

Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
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Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости вчера в 04:38
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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