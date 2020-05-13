Экономика
Журналистская правдаПутин рассказал о существенном сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок российский лидер Владимир Путин отметил сокращение доходов бюджета на фоне падения цен на нефть и другие энергоносители.
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На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.РИА Новости07:22
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В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
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Ученые доказали, что лунную кору частично сформировали метеориты.
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Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
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Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках
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РИА Новости 17:40
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Прямая трансляция UFC Fight Night 171
14 мая в Джексонвилле состоится шоу UFC Fight Night 171. В главном бою шоу состоится бой полутяжеловесов Энтони Смита и Гловера Тейшейры.
Allboxing.ru 14:14
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Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса
Врач подчеркнул, что слезы — это мощный фактор неспецифической иммунной защиты.
URA.Ru 20:50
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Вячеслав Фетисов: Адмирал надо вернуть в КХЛ, чтобы жители чувствовали себя частью России
Пропустив один сезон, коллектив вернется в КХЛ.
PrimaMedia.ru 21:25
Общество
Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом
Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
РИА Новости 02:53
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
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Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia 06:18
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Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выразил слова поддержки Абдулманапу Нурмагомедову – отцу российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 22:12
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Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
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Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана 19:21
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
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РИА Новости 11 мая в 18:19
Наука
Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно
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Rusargument 15:55
Общество
Почти во всей Японии могут снять режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Японии утвердит в четверг решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного по всей стране в апреле из-за пандемии нового коронавируса, в 39 из 47 префектур.
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iReactor 12:05
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AMD раскрыла подготовку хромбука Lenovo на процессоре Ryzen Pro
На своём сайте компания AMD в разделе «Купить ноутбуки на базе AMD» упоминает версию ноутбука Lenovo Chromebook C330 на процессоре Ryzen 5 Pro 3500U.
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Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
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Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
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