Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин рассказал о существенном сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок российский лидер Владимир Путин отметил сокращение доходов бюджета на фоне падения цен на нефть и другие энергоносители.
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Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
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Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках

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На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

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