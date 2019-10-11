Политика
iReactorПутин рассказал о своем отношении к либерализму
Президент России Владимир Путин заявил, что он ничего не имеет против ценностей либерализма, но отметил, что в РФ есть свои традиции. По словам российского лидера, его «пытаются пощипывать» в контексте его высказываний об отношении к либерализму.
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Культура
Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков дал комментарии по поводу появившихся ранее сообщений о поборах в клубе.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Футбол
Дзюба открыл счет в матче с шотландцами
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Теннис
Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
Общество
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Экономика
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
Общество
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Леонова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Алексея Леонова.
Кино
Вышел новый трейлер перезагрузки «Ангелов Чарли»
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
Общество
Перед россиянами оправдались за торжественное открытие размытой дороги
Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» открыл огонь по украинской армии в Донбассе
Космос
Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос
«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк
Российский актер Никита Джигурда запретил своей возлюбленной Марине Анисиной проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Кино
Первый трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант
Общество