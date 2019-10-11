Политика

iReactoriReactorПутин рассказал о своем отношении к либерализму

Президент России Владимир Путин заявил, что он ничего не имеет против ценностей либерализма, но отметил, что в РФ есть свои традиции. По словам российского лидера, его «пытаются пощипывать» в контексте его высказываний об отношении к либерализму.
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Путин продолжает злить Запад

News.ru09:53

Путин объяснил преимущество вековых традиций перед либерализмом

Интерфакс05:04

Путин не против либерализма, но не видит оснований для отказа от вековых традиций

ТАСС04:03

Путин: ничего против либерализма не имею

RT на русском04:12

Путин пожаловался на «пощипывания» из-за слов о либерализме

Lenta.ru04:04

Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме

РБК04:03

Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции

РИА Новости04:19
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Культура

Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков дал комментарии по поводу появившихся ранее сообщений о поборах в клубе.
Наша версия 09 октября в 07:42
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
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Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

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Дзюба открыл счет в матче с шотландцами

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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
RT на русском 11:14
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Армия и оружие

США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию

США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Газета.Ru 11:51
Теннис

Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
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Общество

Суд отказался арестовывать квартиру Навального

Lenta.ru 07:27
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Экономика

Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет

Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Общество

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Леонова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Алексея Леонова.
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Кино

Вышел новый трейлер перезагрузки «Ангелов Чарли»

Культуромания 09:16
Политика

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Армия и оружие

Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»

В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН 06:16
Общество

Перед россиянами оправдались за торжественное открытие размытой дороги

Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
Lenta.ru 09:55
Армия и оружие

Нацбатальон «Азов» открыл огонь по украинской армии в Донбассе

Московский Комсомолец 08:50
Космос

Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос

«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Ридус 11:45
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк

Российский актер Никита Джигурда запретил своей возлюбленной Марине Анисиной проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Московский Комсомолец 08:08
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Политика

Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Кино

Первый трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант

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Общество

Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя

РИА Новости вчера в 04:26
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