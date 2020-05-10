с чего всё началось

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Так свое видение объяснил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Российский лидер добавил, что патриотизм должен быть посвящен развитию страны.

Здоровье На Кубани подтверждено еще 99 случаев коронавируса Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в пятницу, 8 мая о регистрации 99 новых случаев коронавируса. 459

Политика Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя. 1,4K

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 678

Общество Минздрав сообщил о снижении смертности в России на 3,8% в январе-марте В январе число умерших снизилось на 4,9% (или 8 376 человек) по сравнению с январем 2019 года, в феврале - на 3,6% (5 317 человек) по сравнению с февралем 2019 года, а в марте отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года - на 0,5% (827 человек). 2

Фигурное катание Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России. 177

Политика В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства. 56

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,5K

Политика Путин: Россия защищена от любых посягательств извне «С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.

Общество В Петербурге ввели масочный режим Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора. 462

Общество На Ставрополье введут обязательное ношение защитных масок Перспективы поэтапного выхода Ставрополья из режима ограничений обсудили на заседании краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 2

Здоровье Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии. 313

Здоровье В Кировской области подумают о снятии режима самоизоляции в три этапа Добавим, режим повышенной готовности действует в регионе на основании указа главы региона от 17 марта 2020 года.

Футбол Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1 Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.

Общество Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая. 152

Авто Nissan поделился данными о новом кроссовере Datsun Magnite Ранее компания не сообщала никаких данных о названии автомобиля, однако накануне стало известно, что на индийском рынке модель будет носить имя Nissan Magnite. 2