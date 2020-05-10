Политика
Lenta.ruПутин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Так свое видение объяснил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Российский лидер добавил, что патриотизм должен быть посвящен развитию страны.
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с чего всё началось
Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», - ответил президент на вопрос, в чем состоит национальная идея, в интервью программе «Москва.Ридус04:41
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Общество
В США сообщили о взрыве в космосе российского бака
RT на русском вчера в 19:00
Здоровье
На Кубани подтверждено еще 99 случаев коронавируса
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в пятницу, 8 мая о регистрации 99 новых случаев коронавируса.
Kursk.com 08 мая в 05:23
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
РИА Новости 06:04
Политика
Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Общество
Минздрав сообщил о снижении смертности в России на 3,8% в январе-марте
В январе число умерших снизилось на 4,9% (или 8 376 человек) по сравнению с январем 2019 года, в феврале - на 3,6% (5 317 человек) по сравнению с февралем 2019 года, а в марте отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года - на 0,5% (827 человек).
Интерфакс 06:23
Политика
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости 07:04
Фигурное катание
Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
РИА Новости 05:57
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 мая в 12:42
Киберспорт
Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II
3DNews вчера в 06:59
Политика
Путин: Россия защищена от любых посягательств извне
«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 07:14
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
Ведомости вчера в 14:09
Экономика
Банк российской оборонки распродал золотые запасы
Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы.
Lenta.ru 06:10
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
РИА Новости 01:14
Общество
На Ставрополье введут обязательное ношение защитных масок
Перспективы поэтапного выхода Ставрополья из режима ограничений обсудили на заседании краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
ГТРК Ставрополье 06:44
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Российская газета вчера в 13:21
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва вчера в 14:18
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Здоровье
В Кировской области подумают о снятии режима самоизоляции в три этапа
Добавим, режим повышенной готовности действует в регионе на основании указа главы региона от 17 марта 2020 года.
ГТРК Вятка 05:02
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая
Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
Авто
Nissan поделился данными о новом кроссовере Datsun Magnite
Ранее компания не сообщала никаких данных о названии автомобиля, однако накануне стало известно, что на индийском рынке модель будет носить имя Nissan Magnite.
Тарантас Ньюс 06:54
Шоу-бизнес
Дочь Маликова прервала самоизоляцию ради вечеринки с Собчак
«Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам», - прокомментировала Собчак вечеринку в личном блоге.
Телепрограмма 01:24
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 08 мая в 09:58