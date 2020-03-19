Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени. Он подчеркнул, что первичным источником власти остается народ.

Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

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