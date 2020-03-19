Политика
Аргументы и ФактыПутин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени. Он подчеркнул, что первичным источником власти остается народ.
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Наука
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray
Экономика
Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Общество
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине.
Общество
Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
Футбол
«С днем рождения, волшебник». «Ростов» поздравил Еременко
19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Экономика
Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Спорт
Ubisoft объявила «бесплатные выходные» для Assassin’s Creed Odyssey
Экономика
Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть
Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Общество
Коронавирус может стать причиной срыва поставок алкоголя в Россию
Из-за коронавируса в России могут быть проблемы с поставками алкоголя, сообщает «Коммерсант».
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии
Общество
ФИФА подала в суд на ЦУМ на сумму 6,5 млн рублей
Как сообщается на сайте картотеки арбитражных дел России, иск был подан 17 марта, его общая сумма составляет 6,5 млн рублей.
Хоккей
Легионер «Салавата» отказался возвращаться в Россию на плей-офф КХЛ
Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ.
Политика