Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени. Он подчеркнул, что первичным источником власти остается народ.
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Путин о вертикали власти и планах после 2024 года

RT на русском05:40

Владимир Путин не разделяет позицию людей, которые называют его царем

Эхо Москвы05:04

Путин в интервью ТАСС ответил на вопрос о своем будущем после 2024 года

Российская газета03:34

Путин словами «не знаю, посмотрим» ответил на вопрос о будущей работе

РБК03:21

Путин рассказал о своем статусе после 2024 года

Известия02:34

Путин высказался о нервничающей из-за транзита власти элите

Lenta.ru04:59

Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от желания граждан

ТАСС02:31
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 22:02
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Наука

Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории

Росбалт 05:48
Происшествия

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Известия 06:17
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:15
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 вчера в 11:52
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray

Тарантас Ньюс 05:30
Экономика

Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском 17 марта в 10:56
Общество

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине.
Piter.tv вчера в 11:59
Общество

Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
Известия 07:13
Политика

Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
RT на русском 06:03
Футбол

«С днем рождения, волшебник». «Ростов» поздравил Еременко

19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко.
Бомбардир.ру 06:32
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Metaratings 06:27
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости вчера в 22:13
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru вчера в 08:03
Спорт

Ubisoft объявила «бесплатные выходные» для Assassin’s Creed Odyssey

Ferra вчера в 12:44
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Общество

Коронавирус может стать причиной срыва поставок алкоголя в Россию

Из-за коронавируса в России могут быть проблемы с поставками алкоголя, сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 02:55
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Культура

Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

Piter.tv 02:29
Общество

Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии

Вестник Кавказа 06:49
Общество

ФИФА подала в суд на ЦУМ на сумму 6,5 млн рублей

Как сообщается на сайте картотеки арбитражных дел России, иск был подан 17 марта, его общая сумма составляет 6,5 млн рублей.
RT на русском 07:38
Хоккей

Легионер «Салавата» отказался возвращаться в Россию на плей-офф КХЛ

Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ.
РИА Новости 07:02
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
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