Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБКвчера в 02:44

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Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

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Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

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Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАССвчера в 01:31
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Правительство России создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики, говорится на сайте кабинета министров.
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Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
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Компания Motorola в ближайшее время представит новый смартфон под названием Moto G8 Power Lite.
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
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Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию

Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
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ЦСКА разгромил «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Евролиги

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В России появился внедорожник Haval H5

В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
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В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
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Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
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Общество

Скрытый экспорт из России сократился на 13%

По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Коммерсантъ 20:49
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Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
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Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке

РИА Новости 20:00
Общество

В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
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Происшествия

В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице

В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
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В Узбекистане Volkswagen начнет собирать автомобили

Компания Volkswagen и узбекский холдинг «Узавтосаноат» подписали соглашение о сотрудничестве по выпуску и продажам легких коммерческих автомобилей немецкой марки.
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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 19:06
Политика

Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Интерфакс 13:32
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения

Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
Доктор Питер 10:30
Музыка

Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в стремлении опошлить старое

Юрий Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва» обвинил современных исполнителей в том, что они воруют старые популярные композиции, добавляют в них мат и провокационные высказывания и выдают за собственное творчество.
Общественное телевидение России 09:51
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Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»

Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Минздрав Сахалина рассказал, когда в регион поступят защитные маски

Жители Сахалинской области и островной столицы жалуются на отсутствие медицинских масок в аптеках, кто-то даже мастерит их из марли.
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Минэкономразвития сообщило о победе в споре о вагонах с Украиной

Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору РФ и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, пишет РБК.
Аргументы и Факты 09:23
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Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
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Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости вчера в 02:42
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