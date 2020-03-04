Экономика
RT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБКвчера в 02:44
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Футбол
Черчесов: хотим сыграть в Волгограде и Екатеринбурге в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу может провести матчи Лиги наций в Волгограде и Екатеринбурге, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Общество
Правительство РФ создало комиссию по повышению устойчивости экономики
Правительство России создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики, говорится на сайте кабинета министров.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Гаджеты
Смартфон Moto G8 Power Lite получит дизайн от базовой версии
Компания Motorola в ближайшее время представит новый смартфон под названием Moto G8 Power Lite.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию
Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Евролиги
Авто
В России появился внедорожник Haval H5
В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Общество
Скрытый экспорт из России сократился на 13%
По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Происшествия
В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице
В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
Авто
В Узбекистане Volkswagen начнет собирать автомобили
Компания Volkswagen и узбекский холдинг «Узавтосаноат» подписали соглашение о сотрудничестве по выпуску и продажам легких коммерческих автомобилей немецкой марки.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Политика
Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Происшествия
Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения
Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
Музыка
Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в стремлении опошлить старое
Юрий Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва» обвинил современных исполнителей в том, что они воруют старые популярные композиции, добавляют в них мат и провокационные высказывания и выдают за собственное творчество.
Кино
Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»
Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Здоровье
Минздрав Сахалина рассказал, когда в регион поступят защитные маски
Жители Сахалинской области и островной столицы жалуются на отсутствие медицинских масок в аптеках, кто-то даже мастерит их из марли.
Политика
Минэкономразвития сообщило о победе в споре о вагонах с Украиной
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору РФ и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, пишет РБК.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.