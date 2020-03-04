с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».

Хоккей Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Авто В России появился внедорожник Haval H5 В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.

Общество Скрытый экспорт из России сократился на 13% По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Авто В Узбекистане Volkswagen начнет собирать автомобили Компания Volkswagen и узбекский холдинг «Узавтосаноат» подписали соглашение о сотрудничестве по выпуску и продажам легких коммерческих автомобилей немецкой марки.

Политика Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Происшествия Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.

Музыка Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в стремлении опошлить старое Юрий Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва» обвинил современных исполнителей в том, что они воруют старые популярные композиции, добавляют в них мат и провокационные высказывания и выдают за собственное творчество.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».