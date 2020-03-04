с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

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