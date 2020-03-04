Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
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Авто

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В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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РБК 02:40
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Известия вчера в 16:23
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
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Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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