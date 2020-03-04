с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.

Энергетика ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.

Биатлон Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича Заявление Губерниева Журналист в своём Telegram-канале заявил, что обыски номера Логинова во время чемпионата мира в Антерсельве произошли с подачи Тихонова.

Происшествия Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».

Экономика Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.

Экономика В России 38 банков попали в группу риска В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Экономика Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Общество В Москве простились с мужем блогера Диденко 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.

Здоровье Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Петербурге В Роспотребнадзоре подтвердили, что студент из Италии, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с симптомами ОРВИ, заразился новой коронавирусной инфекций.

Общество Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.