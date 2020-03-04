Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК04 марта в 02:44

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Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

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Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

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Коммерсантъ04 марта в 02:32

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Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru04 марта в 02:18

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС04 марта в 01:31
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Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

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Ведомости вчера в 14:41
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Энергетика

ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
RT на русском вчера в 16:53
Биатлон

Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ

Газета.Ru вчера в 12:48
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича

Заявление Губерниева Журналист в своём Telegram-канале заявил, что обыски номера Логинова во время чемпионата мира в Антерсельве произошли с подачи Тихонова.
Pravda.Ru вчера в 05:08
Происшествия

При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека

В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Происшествия

Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 22:31
Политика

В правительстве России утвердили штатную численность аппарата

В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщила пресс-служба правительства.
REGNUM вчера в 23:25
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Происшествия

Под Челябинском произошёл пожар в производственном цехе

RT на русском вчера в 23:58
Музыка

Украинский ведущий призвал отказаться от Евровидения из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Футбол

Кокорин рассказал, что помогает бывшим сокамерникам

РИА Новости вчера в 06:57
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Политика

«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Царьград вчера в 17:52
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 04 марта в 08:46
Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия вчера в 11:11
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM 04 марта в 23:41
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Общество

За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Взгляд.ру 04 марта в 18:59
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Российская газета вчера в 07:30
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Российская газета вчера в 21:05
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
РИА Новости вчера в 20:51
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Петербурге

В Роспотребнадзоре подтвердили, что студент из Италии, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с симптомами ОРВИ, заразился новой коронавирусной инфекций.
Эксперт Северо-Запад вчера в 05:06
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
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Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

ГЛАС.RU вчера в 10:25
Спорт

Трехкратный чемпион-паралимпиец Макаров погиб в возрасте 23 лет

На 24-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.
НТВ вчера в 12:12
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