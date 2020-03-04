Экономика
Газета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБК04 марта в 02:44
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