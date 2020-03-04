Экономика
Газета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБКвчера в 02:44
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В НАТО осудили действия правительственных сил в Сирии
НАТО осуждает бомбардировки, осуществляемые правительственными силами на территории Сирии.
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Политика
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В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер».
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Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
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«Зенит» одержал победу над «Ахматом» и вышел в полуфинал Кубка России
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Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
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Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
Общество
ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Игры
В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII
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Общество
Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Армия и оружие
В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
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Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
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Xiaomi представила мощнейшие смартфоны Black Shark 3
Футбол
Сабитов стал помощником Кононова в «Риге»
Российский специалист Равиль Сабитов назначен помощником главного тренера «Рига» Олега Кононова, сообщается в официальном «твиттере» латвийского клуба.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Армия и оружие
Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии
Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов
Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Единоборства
Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов
4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
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Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета
Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на борту самолета Airbus А320, который вылетел из Шереметьево в Омск.
Кино
Актрисы Железняк и Кравченко покинули съёмки новых «Сватов»
Российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко уехали со съёмок седьмого сезона сериала «Сваты».
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
Технологии
Netflix и Apple отказались от участия в SXSW 2020
В феврале GSMA отменила проведение Mobile World Congress 2020 из-за вируса.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
Космос
У астероида Итокава внезапно обнаружились железные «усики»
Как сообщает ToDay News Ufa, астероид Итокава был обнаружен в 2005 году японским космическим зондом, которому удалось собрать материалы для исследования и спустя пять лет благополучно доставить их на землю.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.