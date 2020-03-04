Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.
ТАСС01:31

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Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Газета.Ru03:51

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском01:34

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32
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Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета 02 марта в 14:05
Политика

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Общество

В Белоруссии подтверждено шесть случаев коронавируса

В Белоруссии подтверждено шесть случаев заболевания смертельным китайским коронавирусом.
Lenta.ru 03:28
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Спорт

Двое российских велогонщиков заразились короновирусом в ОАЭ

Двое российских велогонщиков заразились короновирусом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Радио Маяк вчера в 23:12
Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
Общество

Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой.
РБК вчера в 08:12
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Происшествия

Задержанный ректор Воронежского опорного вуза сложил полномочия

Сергей Колодяжный, задержанный в Воронеже по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей, сложил с себя полномочия ректора Воронежского государственного технического (опорного) университета.
REGNUM 03:03
Армия и оружие

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в сирийском Идлибе

Двое турецких солдат погибли, еще шестеро получили ранения в провинции Идлиб, сообщили в турецком министерстве обороны 4 марта.
Политика Сегодня 03:32
Армия и оружие

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

РИА Новости 03:40
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему мэру челябинского Миасса

REGNUM 03:25
Космос

Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров

ToDay News Ufa вчера в 17:21
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 15:10
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Футбол

Определен календарь игр сборной России в Лиге наций

Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций.
Российская газета 03:50
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в Париже

Красавица не просто сумела вернуться в модельный бизнес, но еще и сразу же обрела успех.
Дни24 вчера в 00:58
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Общество

Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы

Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Интерфакс вчера в 06:35
Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения стены жилого дома в Самаре, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:20
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
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