Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.ТАСС01:31
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Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
В Белоруссии подтверждено шесть случаев коронавируса
В Белоруссии подтверждено шесть случаев заболевания смертельным китайским коронавирусом.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Спорт
Двое российских велогонщиков заразились короновирусом в ОАЭ
Двое российских велогонщиков заразились короновирусом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Авто
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Общество
Арестованный экс-министр Абызов решил жениться
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Происшествия
Задержанный ректор Воронежского опорного вуза сложил полномочия
Сергей Колодяжный, задержанный в Воронеже по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей, сложил с себя полномочия ректора Воронежского государственного технического (опорного) университета.
Армия и оружие
Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в сирийском Идлибе
Двое турецких солдат погибли, еще шестеро получили ранения в провинции Идлиб, сообщили в турецком министерстве обороны 4 марта.
Космос
Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
Определен календарь игр сборной России в Лиге наций
Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в Париже
Красавица не просто сумела вернуться в модельный бизнес, но еще и сразу же обрела успех.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы
Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Происшествия
В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения стены жилого дома в Самаре, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.