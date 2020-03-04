Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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Путин рассказал о работе по повышению доходов граждан

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Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

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Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
Дождь вчера в 14:15
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В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
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Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью Главред журнала "Hello !" нечасто демонстрирует снимки наследницы в соцсети.
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Склонная от природы к набору лишнего веса Кристина Асмус тоже всегда вела серьезную борьбу за стройность, за что она часто получала критику от фанатов.
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Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность

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В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
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Прочность Samsung Galaxy S20 Ultra испытали в краш-тесте

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