Экономика
Газета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Владимир Путин признал, что зависимость российской экономики от нефти и газа отражается на реальных доходах россиян. По его словам, падение цен на энергоносители приводит к стагнации доходов и это необходимо изменить.
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБК04 марта в 02:44
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Apple предупредила о нехватке iPhone для замены
В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
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Политика
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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
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Общество
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак принял решение покинуть заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Футбол
Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
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ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля.
Общество
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Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Экономика
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ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка. Накануне украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк.
Общество
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Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Экономика
«Магнит» может перевести часть штаб-квартиры в Москву
По информации двух источников на рынке недвижимости, компания может перевести из Краснодара в столицу часть своей штаб-квартиры.
Экономика
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Индекс "здоровья банковского сектора" (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) в РФ повысился в 2019 году до 90,5% против 89% в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы российского рейтингового агентства "Эксперт РА".
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В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию
Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Авто
Стали известны финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»
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Дилеры начнут ставить новые автомобили на учет в марте
Крупные дилерские центры начнут ставить на учет проданные клиентам новые автомобили уже в марте, максимум – в апреле.