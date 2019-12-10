Политика
Lenta.ruПутин рассказал о тайной связи правозащитника Пономарева с японцами
О тайной связи правозащитника с японцами заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник, 10 декабря, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Лидеру ликвидированного движения "За права человека" Льву Пономареву никто не мешал работать, хотя его позиции по некоторым вопросам были "далеки от правозащитной деятельности", заявил на заседании СПЧ президент Владимир Путин.Интерфакс08:56
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