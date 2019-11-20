Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
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Путин признался в тревоге после первых антироссийских санкций

РБК06:53

Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя «определенная тревога была»

ТАСС06:48

Путин признался, что был встревожен первыми санкциями США

Интерфакс06:41

Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России

RT на русском06:44

Путин признал тревогу из-за санкций США

Lenta.ru06:42

Путин: Россия укрепила свой экономический суверенитет благодаря санкциям

Ведомости06:47

Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

РИА Новости06:59
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Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
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Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
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Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

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«Адмирал Горшков» проведет в Белом море испытания ракетного оружия

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«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
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В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
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Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
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Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей

Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
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Много чего получалось, но в последнее время была утрачена связь с командой, общая атмосфера в связи с поражением негативно сказывалась на общекомандном состоянии.
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Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

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В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Число просрочек по кредитам возросло в России

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Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

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Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
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Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое возбудил СК.
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В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
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