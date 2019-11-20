Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
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Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России

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Путин признался в тревоге после первых антироссийских санкций

РБК06:53

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Lenta.ru06:42

Путин признался, что был встревожен первыми санкциями США

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Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

РИА Новости06:59
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что израильская атака была осуществлена в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства силами «Аль‑Кудс» с сирийской стороны.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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В ходе акций протеста в Иране погибли более 100 человек

Косвенно гибель людей в ходе своего выступления подтвердил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
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Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

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Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
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