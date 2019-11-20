На инвестфоруме «Россия зовет!» лидер РФ Владимир Путин признался, что после введения Западом первых санкционных ограничительных мер в отношении российской стороны он испытывал тревогу, однако в итоге стране удалось достичь больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.

Путин рассказал о тревоге после первых антироссийских санкций

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