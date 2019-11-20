Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о тревоге после первых санкций против России

Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
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Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России

RT на русском06:44

Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя «определенная тревога была»

ТАСС06:48

Путин: Россия укрепила свой экономический суверенитет благодаря санкциям

Ведомости06:47

Путин признался в тревоге после первых антироссийских санкций

РБК06:53

Путин признал тревогу из-за санкций США

Lenta.ru06:42

Путин признался, что был встревожен первыми санкциями США

Интерфакс06:41

Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

РИА Новости06:59
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Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Политика

Путин прокомментировал вопрос строительства ВСМ: Нужно посчитать

Президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.
Накануне.Ru 07:43
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Политика

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Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:15
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today 18 ноября в 09:38
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Армия и оружие

Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО

НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса.
РБК вчера в 06:23
Политика

Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
РИА Новости 07:42
Здоровье

Диетолог рассказала, чем опасно интервальное голодание

Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 01:43
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса 18 ноября в 21:45
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Новые автомобили 17 ноября в 10:45
Политика

Трамп: Китаем доволен, но пошлины подниму

Если Вашингтон и Пекин не смогут заключить торговую сделку, пошлины на китайские товары в США ещё вырастут, сообщил 19 ноября американский президент Дональд Трамп.
REGNUM вчера в 14:02
Общество

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
РБК 00:39
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика

Путин заявил о рисках низкой инфляции для экономики

Министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно "выходить на целевые показатели", но напомнил, что низкая инфляция означает более высокие доходы граждан и предприятий.
Суть событий 07:41
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью

Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Политика

Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
РИА Новости вчера в 18:48
Происшествия

СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двух мужчина на строительной площадке в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.
REGNUM 06:56
Экономика

«Новотранс» перенаправит грузы из Прибалтики и Финляндии на 17,5 млрд рублей в год

Группа компаний «Новотранс» собирается переориентировать российские грузопотоки, ныне идущие на экспорт через порты Финляндии и стран Балтии, на порт Усть-Луга (Ленобласть).
Росбалт 02:43
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Культура

Сергей Полунин отмечает 30-летие

20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
RT на русском 07:08
Футбол

Валлийцы отпраздновали выход на Евро с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Игроки сборной Уэльса отметили успех, держа флаг болельщиков с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид».
Sports.ru 04:48
Политика

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
РИА Новости 07:30
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