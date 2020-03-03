Политика
REGNUMПутин рассказал о важности несистемной оппозиции для России
Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, заявил президент РФ Владимир Путин. «Они (несистемная оппозиция) очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — сказал глава государства в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Об отношении к несистемной оппозиции и ее пользе, о необходимости наказания за несанкционированные акции, а также о своих эмоциях от деятельности волонтеров президент РФ Владимир Путин рассказал в седьмой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной гражданскому обществу и иноагентам.Российская газета02:34
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Происшествия
Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании
Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
Политика
Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Музыка
Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Политика
Болгары отменили празднование Дня независимости из-за коронавируса
Праздничные мероприятия на горе Шипка в честь 142-й годовщины со дня обретения независимости отменены руководством Болгарии из-за эпидемии коронавируса в Европе, 2 марта сообщает Болгарское национальное радио.
Армия и оружие
Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Армия и оружие
Сирия сбила подписанный Эрдоганом беспилотник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расписался на корпусе военного беспилотника, который позднее сбила армия Сирии.
Гаджеты
Обновление Windows 10 привело к серии технических проблем
Владельцы компьютеров и ноутбуков с операционной системой Windows 10 сообщили о проблемах, вызванных недавним обновлением.
Здоровье
У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус
Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Игры
Геймерские инвестиции: в какие акции игровых компаний вложиться в 2020-м
По данным исследовательской компании SuperData, в 2019 году совокупный доход разработчиков видеоигр для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных устройств составил $120,1 млрд — и это рекордный показатель за всю историю отрасли.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская восхитила фанатов новым весенним образом
Российская актриса Елизавета Боярская порадовала поклонников новым весенним образом.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Происшествия
МАК назвал причину крушения самолета в Бишкеке в 2017 году
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Политика
Путин призвал митингующих соблюдать закон
Отвечая на вопрос журналиста о тюремных сроках для митингующих, президент подчеркнул, что в Швеции нарушения при проведении публичных акций иногда приводят к заключениям от пяти до десяти лет.
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Общество
Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.