с чего всё началось

Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, заявил президент РФ Владимир Путин. «Они (несистемная оппозиция) очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — сказал глава государства в интервью ТАСС.

Путин рассказал о важности несистемной оппозиции для России

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Политика Болгары отменили празднование Дня независимости из-за коронавируса Праздничные мероприятия на горе Шипка в честь 142-й годовщины со дня обретения независимости отменены руководством Болгарии из-за эпидемии коронавируса в Европе, 2 марта сообщает Болгарское национальное радио.

Спорт Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Игры Геймерские инвестиции: в какие акции игровых компаний вложиться в 2020-м По данным исследовательской компании SuperData, в 2019 году совокупный доход разработчиков видеоигр для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных устройств составил $120,1 млрд — и это рекордный показатель за всю историю отрасли.

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Политика Путин призвал митингующих соблюдать закон Отвечая на вопрос журналиста о тюремных сроках для митингующих, президент подчеркнул, что в Швеции нарушения при проведении публичных акций иногда приводят к заключениям от пяти до десяти лет.