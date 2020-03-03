Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал о важности несистемной оппозиции для России

Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, заявил президент РФ Владимир Путин. «Они (несистемная оппозиция) очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — сказал глава государства в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Об отношении к несистемной оппозиции и ее пользе, о необходимости наказания за несанкционированные акции, а также о своих эмоциях от деятельности волонтеров президент РФ Владимир Путин рассказал в седьмой серии видеоинтервью ТАСС
, посвященной гражданскому обществу и иноагентам.
Российская газета02:34

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Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

РБК01:54

Путин рассказал, для чего России нужна несистемная оппозиция. «Дай ей бог здоровья!»

URA.Ru02:29

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

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Путин оценил важность несистемной оппозиции

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Путин назвал цель существования оппозиции

Lenta.ru01:52

Путин призвал несистемную оппозицию соблюдать закон

Российская газета02:34

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

ТАСС01:31
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Происшествия

Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
РБК 00:30
Политика

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
РБК вчера в 22:02
Происшествия

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РБК 02:54
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс вчера в 04:55
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Astera вчера в 12:15
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Музыка

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RT на русском 03:35
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

На Пхукете двух россиянок на надувных кругах унесло в море

Газета.Ru 01:55
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Политика

Болгары отменили празднование Дня независимости из-за коронавируса

Праздничные мероприятия на горе Шипка в честь 142-й годовщины со дня обретения независимости отменены руководством Болгарии из-за эпидемии коронавируса в Европе, 2 марта сообщает Болгарское национальное радио.
Красная весна вчера в 09:47
Армия и оружие

Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО

Взгляд.ру вчера в 07:00
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Армия и оружие

Сирия сбила подписанный Эрдоганом беспилотник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расписался на корпусе военного беспилотника, который позднее сбила армия Сирии.
Lenta.ru 03:42
Гаджеты

Обновление Windows 10 привело к серии технических проблем

Владельцы компьютеров и ноутбуков с операционной системой Windows 10 сообщили о проблемах, вызванных недавним обновлением.
Москва 24 03:31
Здоровье

У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус

Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Телеканал 360° вчера в 00:43
Игры

Геймерские инвестиции: в какие акции игровых компаний вложиться в 2020-м

По данным исследовательской компании SuperData, в 2019 году совокупный доход разработчиков видеоигр для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных устройств составил $120,1 млрд — и это рекордный показатель за всю историю отрасли.
РБК 03:32
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская восхитила фанатов новым весенним образом

Российская актриса Елизавета Боярская порадовала поклонников новым весенним образом.
ФАН вчера в 10:07
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM 02:36
Происшествия

МАК назвал причину крушения самолета в Бишкеке в 2017 году

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Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Политика

Путин призвал митингующих соблюдать закон

Отвечая на вопрос журналиста о тюремных сроках для митингующих, президент подчеркнул, что в Швеции нарушения при проведении публичных акций иногда приводят к заключениям от пяти до десяти лет.
ТК Звезда 03:11
Общество

Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в банном комплексе

РИА Новости 02:07
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

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Lenta.ru 03:12
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Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта

РБК вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru вчера в 12:59
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