Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал о важности "регуляторной гильотины". Он считает, что реформа контрольно-надзорной деятельности необходима. Именно её называют "регуляторной гильотиной".

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