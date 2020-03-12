Политика
Piter.tvПутин рассказал о важности «регуляторной гильотины»
Президент России Владимир Путин рассказал о важности "регуляторной гильотины". Он считает, что реформа контрольно-надзорной деятельности необходима. Именно её называют "регуляторной гильотиной".
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с чего всё началось
Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.ТАСС02:37
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