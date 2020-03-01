Экономика
Газета.RuПутин назвал цены на нефть приемлемыми
Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.
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Армия и оружие
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Политика
Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Политика
Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Общество
В Чехии выявили первые три случая заражения новым коронавирусом
В Чехии выявили первые три случая заражения новым типом коронавируса.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Футбол
Реал — Барселона 1:0 (2-й тайм)
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд каталонского клуба по числу матчей с «Реалом».
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Хоккей
Панарин первым из россиян набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
Число жертв нового коронавируса в Италии возросло до 34 человек
Число погибших от нового коронавируса в Италии достигло 34 человек, сообщает Ansa со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Здоровье
L’Espresso (Италия): государственная система здравоохранения рушится. Но теперь она должна справляться еще и с коронавирусом (L’Espresso)
Наше издание задало этот вопрос врачам, непосредственно участвующим в этой битве, экономистам, ученым, экспертам и муниципалитетам: единогласный ответ — нет, мы не готовы, потому что система, перед тем как раздался сигнал тревоги о коронавирусе, уже работала на 150% своего потенциала, особенно в государственных клиниках Ломбардии и Венето.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Происшествия
Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
Киберспорт