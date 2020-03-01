Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал цены на нефть приемлемыми

Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.
Читать в источнике
Комментировать277

Подробнее о событии

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК12:05

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru03:54

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет03:14

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском03:16

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС03:07

Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику

Эхо Москвы03:00

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новости04:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:26, Ашберн
Армия и оружие

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией

Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Lenta.ru 15:50
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Lenta.ru 12:40
Общество

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
РИА Новости 10:27
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Военное дело 10:48
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Коммерсантъ 15:19
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости 10:34
Политика

Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции.
РБК 15:13
Футбол

Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»

Вести.Ru 06:42
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru 14:27
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Общество

В Чехии выявили первые три случая заражения новым коронавирусом

В Чехии выявили первые три случая заражения новым типом коронавируса.
РБК 13:40
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Футбол

Реал — Барселона 1:0 (2-й тайм)

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд каталонского клуба по числу матчей с «Реалом».
Чемпионат 16:03
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело 06:42
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Хоккей

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ

RT на русском 15:40
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Общество

Число жертв нового коронавируса в Италии возросло до 34 человек

Число погибших от нового коронавируса в Италии достигло 34 человек, сообщает Ansa со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
РБК 14:18
Здоровье

L’Espresso (Италия): государственная система здравоохранения рушится. Но теперь она должна справляться еще и с коронавирусом (L’Espresso)

Наше издание задало этот вопрос врачам, непосредственно участвующим в этой битве, экономистам, ученым, экспертам и муниципалитетам: единогласный ответ — нет, мы не готовы, потому что система, перед тем как раздался сигнал тревоги о коронавирусе, уже работала на 150% своего потенциала, особенно в государственных клиниках Ломбардии и Венето.
ИноСМИ 16:08
Общество

Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
ТАСС вчера в 09:41
Происшествия

Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
BFM.ru 09:20
Киберспорт

Natus Vincere сыграют с G2 Esports в финале IEM Katowice 2020

Спорт-Экспресс 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное