Политика

ВедомостиВедомостиПутин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент Владимир Путин сообщил о встрече с руководителями и основными акционерами «Яндекса». Он не уточнил подробностей встречи, сказав лишь, что она прошла «буквально два дня назад».
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с чего всё началось

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

РБК06:08

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Ведомости06:01

Путин сообщил о прошедшей встрече с руководством «Яндекса»

ТАСС05:34

Путин рассказал о недавней встрече с менеджментом и акционерами «Яндекса»

Интерфакс05:48

Путин сообщил о недавней встрече с акционерами «Яндекса»

Коммерсантъ05:39

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

RT на русском05:52

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

РИА Новости05:19
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Политика

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Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Футбольный агент Сафонов: «По именам сборная Украины сильнее российской»

Известный в России футбольный агент Алексей Сафонов в интервью интернет-редакции ТНВ сравнил сборные России и Украины, заявив, что было бы интересно посмотреть очный матч команда на ЧЕ-2020.
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Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
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Многие не сразу узнали певца На днях звездный фотограф Владимир Широков опубликовал на личной странице "Инстаграма" впечатляющий черно-белый снимок Филиппа Киркорова.
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Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
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В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя

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Армия и оружие

Главы Генштаба РФ и военного комитета НАТО встретятся в Баку

В Баку состоится встреча начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
Московский Комсомолец 08:57
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
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В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 09:12
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

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В Пензенской области впервые зарегистрировали лихорадку денге

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ТАСС 07:39
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Происшествия

Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

BFM.ru 09:50
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann

Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann Персонаж Тилля возвращается домой, где узнает о возвращении мужа понравившейся ему девушки (Петер Тэгтгрен), и в ярости начинает крушить всю мебель в квартире.
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Армия и оружие

Силы просаудовской коалиции несут огромные потери в Йемене

Со ссылкой на заявление официального представителя боевого крыла Хути, в арабском издании сообщается, что хуситы нанесли по базам противника девять ударов баллистическими ракетами и использовали более 20 ударных дронов для атаки просаудовских войск.
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Портал Metacritic назвал «лучшие телесериалы десятилетия»

Сайт-агрегатор Metacritic назвал «лучшие телесериалы десятилетия». Их список появился на сервисе 25 ноября.
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Общество

В Госдуме поддержали предложение сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме выступили в поддержку предложения губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который сделал для чиновников 31 декабря выходным днем.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
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В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс 04:25
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Медведев прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Дмитрий Медведев заявил, что идея освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) прорабатывается, однако над ней необходимо подумать.
Москва 24 02:25
Армия и оружие

Польские пилоты хотят летать на МиГ-29

Летчики отказываются летать на других самолетах.
Аргументы недели 08:59
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
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Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

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Как работают Яндекс.Новости?
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