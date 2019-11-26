Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.

с чего всё началось

Президент Владимир Путин сообщил о встрече с руководителями и основными акционерами «Яндекса». Он не уточнил подробностей встречи, сказав лишь, что она прошла «буквально два дня назад».

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