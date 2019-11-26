Политика
ИзвестияПутин встретился с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с основными акционерами «Яндекса». Об этом 26 ноября сообщили «РИА Новости».
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Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.РИА Новости05:19
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Интернет
Эксперт рассказал, как защитить «умные» устройства от взлома хакерами
Мартин Хрон, специалист в области кибербезопасности, решил дать несколько советов по защите своих «умных» гаджетов от хакеров и мошенников.
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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По результатам исследований все пробы питьевой воды в 2019 году соответствуют гигиеническим нормативам.
Экономика
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Энергетика
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Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
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Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Общество
Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
Общество
Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна России на митинге
В материалах дела говорится, что во время митинга 22 сентября на площади Терехина Вешкурцева исполняла гимн Российской Федерации.
Политика
Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом.
Кино
Metacritic выбрал лучшие сериалы и фильмы десятилетия
Портал составил ещё и альтернативный рейтинг, в котором учёл, насколько часто фильмы попадали в списки лучших картин десятилетия на различных кинопорталах.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Политика
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Общество
Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева
Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Общество
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Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Авто
Паркетники Buick Enclave и Envision улучшились для Китая
Автомобильный бренд Buick сообщил о двух обновлениях для кроссоверов Buick Enclave и Envision специально для китайского авторынка.
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.