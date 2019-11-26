Политика

ИзвестияИзвестияПутин встретился с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с основными акционерами «Яндекса». Об этом 26 ноября сообщили «РИА Новости».
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с чего всё началось

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

Путин сообщил о недавней встрече с акционерами «Яндекса»

Коммерсантъ05:39

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Ведомости06:01

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

RT на русском05:52

Путин рассказал о недавней встрече с менеджментом и акционерами «Яндекса»

Интерфакс05:48

Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

РБК06:08

Путин сообщил о прошедшей встрече с руководством «Яндекса»

ТАСС05:34

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

РИА Новости05:19
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Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Интернет

Эксперт рассказал, как защитить «умные» устройства от взлома хакерами

Мартин Хрон, специалист в области кибербезопасности, решил дать несколько советов по защите своих «умных» гаджетов от хакеров и мошенников.
Discover24 04:53
Гаджеты

Honor представил смартфоны Honor V30 и V30 Pro

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал новые смартфоны Honor V30 и V30 Pro.
News.ru 04:48
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Температурные аномалии ждут россиян в декабре

По данным центра "Фобос", в декабре ожидаются температурные аномалии.
Smolnarod.ru 05:44
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Здоровье

В гайской воде найдены хром, свинец, алюминий, мышьяк и никель

По результатам исследований все пробы питьевой воды в 2019 году соответствуют гигиеническим нормативам.
В Гае.ру 08:00
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений.
РБК 06:21
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 07:32
Энергетика

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости вчера в 12:53
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 05:22
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 08:02
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Общество

Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru 06:29
Общество

Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна России на митинге

В материалах дела говорится, что во время митинга 22 сентября на площади Терехина Вешкурцева исполняла гимн Российской Федерации.
МР7.ру 04:10
Политика

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом.
Политика Сегодня 07:54
Кино

Metacritic выбрал лучшие сериалы и фильмы десятилетия

Портал составил ещё и альтернативный рейтинг, в котором учёл, насколько часто фильмы попадали в списки лучших картин десятилетия на различных кинопорталах.
Игромания.ру 08:11
Фигурное катание

Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Спорт-Экспресс 06:33
Политика

Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:35
Общество

Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева

Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Экономика сегодня 23 ноября в 10:07
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Наука

Ученые нашли необычный способ передачи данных через атмосферу

ФАН 02:02
Авто

Паркетники Buick Enclave и Envision улучшились для Китая

Автомобильный бренд Buick сообщил о двух обновлениях для кроссоверов Buick Enclave и Envision специально для китайского авторынка.
Car.ru 05:30
Общество

Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 07:25
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