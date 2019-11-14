Президент Владимир Путин в ходе заседания БРИКС заявил, что в следующем году председательство России в объединении пройдет под девизом "Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".

Путин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС

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