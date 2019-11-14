Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС

Президент Владимир Путин в ходе заседания БРИКС заявил, что в следующем году председательство России в объединении пройдет под девизом "Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
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Российская газета14:03

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Взгляд.ру09:28

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Вести.Ru12:46

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ТАСС09:57

Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция

РИА Новости13:41

Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

РЕН ТВ09:33
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