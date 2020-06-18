Политика
Взгляд.руПутин рассказал о жестких разговорах с коллегами
Президент России Владимир Путин в эфире «России 1» признался, что ведет иногда жесткие разговоры в своем рабочем кабинете с коллегами. «У нас бывают и жесткие разговоры», – передает его слова РИА «Новости». На вопрос о том, какая энергетика в Кремле, Путин заметил, что не задавался этим вопросом.
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У нас бывают и жесткие разговоры.
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РИА Новости 09:01
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Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
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В польском замке обнаружили нацистский тайник
В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
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Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
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Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
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Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18:12
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Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
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В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
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США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 09:16
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
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43 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 3,8%. Всего в Приамурье выявлено 1181 случай коронавируса.
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Коллеги Плющенко не удивлены его назначением тренером сборной России
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Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
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В Якутии у главы района подозревают заражение коронавирусной инфекцией
Нерюнгри, Якутия, 19 июня 2020, 03:43 — REGNUM Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский госпитализирован с подозрением на вирусную пневмонию.
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Оксана Самойлова и Джиган не развелись
Журналисты ОНТ передают информацию, что пара не развелась. Более того, развода не будет - Джиган и Самойлова помирились.
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Александр Ивашов: «Я хотел бы предостеречь — не подставляйте губернатора»
На пленарном заседании в областной думе накануне несколько раз прозвучал призыв не подставлять губернатора Валерия Лимаренко необдуманными действиями.
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Экономика
Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:03
Здоровье
Мексика обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
Мехико, 19 июня 2020, 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.
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