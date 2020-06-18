У нас бывают и жесткие разговоры.

Президент России Владимир Путин в эфире «России 1» признался, что ведет иногда жесткие разговоры в своем рабочем кабинете с коллегами. «У нас бывают и жесткие разговоры», – передает его слова РИА «Новости». На вопрос о том, какая энергетика в Кремле, Путин заметил, что не задавался этим вопросом.

Путин рассказал о жестких разговорах с коллегами

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