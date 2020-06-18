Политика

ФАНФАНПутин рассказал о жестких разговорах с коллегами в своем кабинете

Президент России Владимир Путин признался, что иногда проводит жесткие разговоры с коллегами в своем рабочем кабинете. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия-1». «У нас бывают и жесткие разговоры», — ответил Путин на вопрос о том, что происходит в стенах его кабинета.
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Владимир Путин
У нас бывают и жесткие разговоры.
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